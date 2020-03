Iohannis il desemneaza tot pe Orban premier. Prim-ministrul e in izolare

LIVE TEXT

Singura propunere este Ludovic Orban si in consecinta l-am desemnat pentru pozitia de premier.

Citu si-a depus joi mandatul de premier desemnat

De mai bine de o luna avem guvern interimar

Ziare.

com

Potrivit presedintelui, Orban a fost singura propunere de premier facuta in cadrul consultarilor de azi, realizate prin teleconferinta."Toata lumea a inteles ca e nevoie de solutii foarte urgent. Am primit o singura propunere. Singura propunere este Ludovic Orban si, in consecinta, l-am desemnat pentru pozitia de premier", a anuntat Iohannis.Seful statului a precizat ca are promisiuni de la toate partidele "ca se vor implica in Parlament pentru a trece cu mare celeritate toate procedurile parlamentare. Posibil sa avem deja maine votul de investire a Guvernului Orban". El a tinut sa sublinieze ca votul se va da in conditii speciale, avand in vedere ca un senator PNL este infectat si cei care au intrat in contact cu el se afla in izolare.Totodata, Klaus Iohannis a laudat discutiile avute azi cu liderii formatiunilor politice, pe care le-a numit "constructive si mature".Seful statului a avut azi consultari cu partidele parlamentare , in vederea desemnarii unui nou prim-ministru, dupa ce Florin Citu si-a depus joi mandatul de premier desemnat.- Am finalizat runda de consultari cu partidele si grupurile parlamentare. Avand in vedere situatia speciala, generata de aparitia coronavirusului in Romania, am decis si am facut aceste consultari sub forma de teleconferinta. Am discutat cu toate partidele si cu toate grupurile parlamentare si pot sa trag, in acest moment, cateva concluzii.- Toate, repet, toate discutiile au fost foarte bune, foarte constructive. Toate abordarile politicienilor cu care am discutat au fost abordari consistente, mature si constructive.- Toata lumea a inteles ca suntem intr-o situatie foarte speciala, intr-o situatie de criza, in care nu este loc de rafuieli politice, ci este nevoie de solutii, si asta foarte urgent. In cadrul acestor consultari, am primit o singura propunere pentru o persoana care sa fie desemnata prim-ministru si revin imediat la acest nume.- Avem in momentul de fata un guvern in functiune, Guvernul Ludovic Orban, care a lucrat foarte serios si foarte bine, indiferent daca a lucrat cu puteri depline sau interimar. Acest guvern a lucrat foarte bine de cand a inceput criza generata de coronavirus. Avem relativ putine cazuri de infectie cu coronavirus in Romania si ne dorim sa gestionam criza eficient si in continuare.- Este imposibil de imaginat ca, in timpul acestei lupte, sa schimbam totul peste noapte, pentru ca nimic nu ar mai functiona.- Am promisiuni de la toate partidele politice ca se vor implica in Parlament pentru a trece cu mare celeritate prin toate procedurile parlamentare, in asa fel incat in foarte scurt timp, posibil deja maine, sa avem votul de investire a Guvernului Orban. Un vot care, sigur, se va da in conditii foarte speciale, dar am toata increderea ca Parlamentul are toate datele si are toate posibilitatile pentru a trece cu bine prin aceasta procedura.- Ma astept, de la toate partidele, de la toti politicienii responsabili din Parlamentul Romaniei sa fie parte a acestui efort comun de rezolvare a situatiei, de finalizare a acestei crize politice, in asa fel incat sa putem sa ne concentram suta la suta pe combaterea infectiilor cu coronavirus. Florin Citu si-a depus, joi, mandatul de premier desemnat , anuntul fiind facut de Administratia Prezidentiala."Domnul Florin Vasile Citu si-a depus astazi mandatul de prim-ministru desemnat. Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a luat act de aceasta decizie", a transmis Administratia Prezidentiala.Decizia a fost luata cu putin timp inainte de sedinta celor doua Camere ale Parlamentului, pentru a da votul de investitura Cabinetului Citu.Ulterior, Florin Citu si-a justificat hotararea pe Facebook, afirmand ca gestul sau de a renunta la mandatul de premier desemnat trebuie "interpretat in contextul prin care trece astazi Romania". Astfel, el anunta ca ramane la Ministerul de Finante si ca Ludovic Orban trebuie sa fie premierul Romaniei Iata Reactii la cald dupa ce Citu si-a depus mandatul de premier desemnat Existau sanse foarte mari ca noul Executiv sa primeasca voturile necesare investirii, totusi, Florin Citu a luat o decizie la care nimeni nu se astepta.PNL, care s-a tinut mult timp pe pozitii declarand ca va vota impotriva propriului guvern pentru a fi declansate alegeri anticipate, intr-un final a anuntat ca va vota pentru.Pentru si cu voturile la vedere au anuntat ca vor vota si USR, PMP, ALDE, Pro Romania, UDMR si minoritatile nationale. Chiar si din randurile PSD erau parlamentari dispusi sa treaca Guvernul Citu, desi oficial s-a anuntat ca PSD asigura doar prezenta, dar nu voteaza pentru De mai bine de o luna, Romania are un Executiv interimar, dupa ce in 5 februarie, la doar trei luni de la investire, Guvernul Orban a fost demis prin motiune de cenzura.Ziua urmatoare, presedintele Klaus Iohannis l-a desemnat tot pe Ludovic Orban premier , cu scopul de a declansa anticipatele.In 25 februarie, Ludovic Orban a renuntat sa fie premier desemnat , dupa ce Curtea Constitutionala a decis ca Iohannis a incalcat legea fundamentala cand l-a desemnat, astfel ca seful statului l-a propus pe Florin Citu premier