Iohannis nu ne spune azi premierul. Poate luni sau marti

LIVE TEXT

Guvernul Dancila a cazut

Ziare.

com

Seful statului a spus ca urmeaza sa desemneze un nou prim ministru luni sau marti, dupa o noua runda de discutii cu partidele parlamentare, discutii ce vor avea loc intr-o formula mai restransa."Consultarile vor fi continuate luni sau marti, intr-o formula mai restransa pentru a clarifica ce trebuie facut. Insa, vreau sa stie toata lumea ca vreau sa fac repede o desemnare. Luni, cel tarziu marti voi desemna un premier", a declarat seful statului, vineri, la finalul consultarilor cu partidele parlamentare.Cert este insa ca noul Executiv care va lua locul Guvernului Dancila va fi unul politic. "Vreau sa lamuresc un lucru, l-am spus tuturor. Prefer un guvern politic", a precizat Iohannis.- Ieri a trecut motiunea de cenzura si a picat Guvernul Dancila, un guvern esuat si derutat. Si este foarte bine asa. Azi am convocat prima runda de consultari si ca sa incep cu sfarsitul PSD a aratat ca nu a inteles nimic, au lipsit nemotivat, au chiulit.- Este nevoie urgent sa se instaleze un nou guvern, un guvern de tranzitie. De ce spun ca este nevoie urgent? Orice zi in plus cu acest guvern interimar PSD e o zi pierduta pentru romani.- Vreau sa lamuresc un lucru, l-am spus tuturor. Prefer un guvern politic.- Azi s-au prezentat partidele si PNL care a venit primul a spus clar si raspicat ca e dispus sa preia guvernarea, chiar daca e complicat. Celellate, toate au afirmat ca vor sprijini, intr-o forma sau alta o astfel de abordare.- E clar ca ne indreptam catre un guvern PNL sau in jurul PNL.- Avem nevoie acum urgent de un guvern care asigura corectitudinea prezidentialelor, e nevoie de un guvern care pregateste bugetul, care inchide cu responsabilitate bugetul pe 2019. In acest context e important de subliniat si avertizez PSD sa nu cheltuie banii romanilor in faza de interimat.- E nevoie de un guvern care repara greselile facute de PSD in economie. Vreau sa fac o afirmatie cu toata claritatea: Nu vor exista taieri de salarii pensii. Si spun asta pentru a contrazice o afirmatie mincinoasa a PSD.- Consultarile vor fi continuate luni sau marti intr-o formula mai restransa pt a clarifica ce trebuie facut. Insa, vreau sa stie toata lumea ca vreau sa fac repede o desemnare. Luni, cel tarziu marti voi desemna un premier.- Alegerile anticipate - am declarat ca sunt favoarea lor, dar dupa prezidentiale. Constitutia nu favorizeaza anticipate. Ele se realizeaza foarte greu si numai cu acordul si sprijinul unei majoritati solide in Parlament.- Sunt dispus sa ma implic dupa prezidentiale intr-o discutie onesta cu toate partidele.- Al poilea motiv pentru care anticipatele nu poti fi acum - daca ar pica doua propuneri pe care le-as face, acest guvern interimar Dancila ar ramane in functie, lucru inacceptabil si de neimaginat. Ar ramane in functie pana la anticipate, adica primavara.- Acum avem nevoie de un guvern nou, iar dupa prezidentiale putem deschide discutia despre anticipate.238 de parlamentari de la toate partidele, inclusiv PSD, au votat joi pentru demiterea Guvernului. Presedintele Klaus Iohannis a felicitat Opozitia pentru ca a reusit sa dea jos Guvernul Dancila prin motiune de cenzura si a spus ca, in cadrul discutiilor de vineri, va fi abordata si tema alegerilor anticipate.Seful statului a prezentat deja cateva criterii pentru viitorul guvern care va avea de rezolvat urgent chestiuni extrem de importante, de la desemnarea unui candidat eligibil pentru functia de comisar european, la organizarea alegerilor prezidentiale ce vor avea loc peste o luna. Este insa greu de crezut ca procedurile vor fi parcurse intr-un timp asa scurt pentru a fi instalat un nou guvern.In incheiere, presedintele a avut un mesaj pentru romani , indemnandu-i sa iasa in continuare in numar cat mai mare la vot, pentru ca acum a fost castigata doar o batalie cu PSD, nu si razboiul.Urmeaza acum ca Parlamentul sa emita hotararea de demitere a Guvernului, sa se desfasoare consultarile de la Cotroceni, iar la finalul lor Iohannis sa anunte premierul desemnat. Acesta isi va face echipa sa si va merge in Parlament sa obtina votul de incredere.Urmatoarele alegeri parlamentare vor avea loc in toamna lui 2020, insa mai multe voci din Opozitie, in frunte cu cei de la USR, au cerut alegeri anticipate