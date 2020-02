Iohannis s-a consultat cu partidele: PNL l-a propus tot pe Orban, PSD pe Pricopie, USR pe Ciolos. Cine vrea anticipate

LIVE TEXT

Dupa trei luni de la investire, Guvernul Orban a fost demis

PNL l-a propus tot pe Ludovic Orban pentru functia de premier, PSD pe Remus Pricopie, iar USR pe Dacian Ciolos. Celelalte partide nu au facut nicio propunere.Totodata, PNL, USR si UDMR s-au declarat in favoarea declansarii alegerilor anticipate, afirmand ca se vor asigura ca noul guvern va primi vot negativ de doua ori in Parlament.In schimb, PSD, PMP, ALDE, Pro Romania si minoritatile sunt impotriva, argumentand ca nu exista un temei rational pentru a forta alegeri anticipate si ca derularea procedurii creeaza un imens blocaj administrativ si economic.De asemenea, dupa consultari, presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca ia in calcul sesizarea Curtii Constitutionale in situatia in care presedintele Klaus Iohannis il va propune tot pe Ludovic Orban pentru functia de prim ministru.Miercuri, presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca va convoca , joi, partidele la consultari, iar seara va anunta numele noului premier desemnat.- Deputatul Varujan Pambuccian a afirmat joi, dupa consultarile de la Cotroceni, ca grupul minoritatilor nationale nu doreste alegeri anticipate si ca va sustine prim-ministrul propus de presedintele Klaus Iohannis."Noi am expus domniei sale motivele pentru care mai degraba nu am dori alegeri anticipate si ca vom vota absolut orice propunere ne va face presedintele pentru un prim-ministru", a declarat liderul grupului minoritatilor nationale, Varujan Pambuccian, citat de Agerpres.- Pro Romania a anuntat la finalul consultarilor ca nu a facut o propunere de premier, dar il sustine pe Remus Pricopie, nominalizarea PSD.Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a precizat ca formatiunea sa nu va vota daca presedintele Klaus Iohannis il va propune pe Ludovic Orban."In masura in care Remus Pricopie isi face un guvern de profesionisti, la fel ca el, poate sa organizeze alegerile in conditii de egalitate pentru toata lumea. Nu il vom vota daca este propus domnul Orban.Pana si liberalii s-au convins sa nu il mai voteze. Nu participam la o numire care nu are scopul prevazut de Constitutie. PSD fara noi, fara alte partide, detine majoritatea in Birourile Permanente Reunite. Calendarul depinde de decizia reprezentantilor PSD. Daca vrea PSD sa faca anticipate, da, daca nu, nu vor fi", a spus Ponta.Delegatia este formata din Victor Ponta, Nicolae Banicioiu, Ioana Petrescu, Mircea Dobre si Florinel Stancu., a declarat liderul partidului, Calin Popescu Tariceanu, la finalul consultarilor cu presedintele Klaus Iohannis. El a argumentat afirmand ca declansarea alegerilor anticipate dureaza mult timp si vor exista consecinte nefavorabile."De la bun inceput am spus ca nu suntem in favoarea anticipatelor. Constitutia prevede niste pasi anevoiosi, inseamna 4 luni de zile, care creeaza consecinte nefavorabile. Se creeaza un imens blocaj administrativ, economic, iar cetatenii vor avea de suferit. Vor fi presiuni pe cursul de schimb, pe dobanzi. Am spus ca e solutie nepotrivita", a declarat Tariceanu.Totodata, el a subliniat ca ALDE nu are o propunere de premier si ca asteapta sa vada care este nominalizarea presedintelui, iar apoi va lua o decizie cu privire la sustinerea noului guvern."ALDE nu are o propunere de premier, consideram ca partidele cu pondere mare in Parlament trebuie sa faca nominalizari. Asteptam sa vedem propunerea, vom avea diverse discutii, am vazut ca domnul Orban a spus ca vrea sa poarte discutii, le asteptam", a mai afirmat Tariceanu.- La finalul intalnirii cu seful statului, deputatul PMP Marius Pascan a declarat ca, in opinia formatiunii, "nu exista justificat un temei rezonabil, rational pentru a forta alegeri anticipate".Totodata, el a spus ca PMP sustine in continuare reducerea numarului de parlamentari la 300, precum si alegerea primarilor in doua tururi."Noi sustinem in continuare reducerea numarului de parlamentari la 300, conform referendumului exprimat de romani, avem si un proiect legislativ in acest sens. De asemenea, sustinem in continuare eliminarea pensiilor speciale, s-a facut un mic pas doar in acest sens, este un orizont de asteptare al romanilor major in aceasta directie, pensiile speciale sunt furt.De asemenea, sustinem alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, avem un proiect legislativ in acest sens inca din anul 2016 inregistrat la Parlamentul Romaniei, a fost adoptat tacit de Senatul Romaniei si este blocat din cauza PSD", a spus Pascan.- UDMR l-a asigurat pe presedintele Klaus Iohannis ca nu va sustine crearea unei majoritati in jurul unui candidat PSD pentru functia de premier. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a subliniat ca formatiunea sa isi doreste alegeri anticipate, dar nu organizate in aceeasi zi cu cele locale."I-am spus presedintelui care este punctul nostru de vedere legat de situatia politica., votul pe motiune a fost, pentru ca nu vrem alegeri pentru primari in doua tururi. I-am spus si ca nu avem propunere pentru premier", a relatat Kelemen Hunor.Totodata, el a precizat ca, daca OUG pentru alegeri va intra in vigoare, trebuie sesizata Curtea Constitutionala."Daca OUG care a fost adoptata marti intra in vigoare, daca va fi publicata in MO, trebuie sesizata CCR si trebuie asteptate clarificari, fiindca modificarea privind locul unde voteaza cetatenii nu este in regula. Trebuie clarificata si chestiunea cand se pot organiza alegeri anticipate. Daca sunt in aceeasi zi cu localele, noi spunem ca este neconstitutional", a subliniat Kelemen Hunor.- Liderul USR, Dan Barna, a declarat la finalul consultarilor cu presedintele Klaus Iohannis ca propunerea partidului pentru functia de premier este Dacian Ciolos.Totodata, el a subliniat ca i-a transmis sefului statului ca USR sustine alegerile anticipate si ca formatiunea se va asigura ca propunerile de guvern nu vor avea sustinere in Parlament, astfel incat sa se poata declansa anticipatele."I-am transmis presedintelui pozitia USR, pozitie declarata de 2 ani de zile, si anume caVom sustine clar declansarea alegerilor anticipate. Ne vom asigura ca Guvernul nu va avea sustinere in Parlament. I-am facut si doua cereri pentru scenariul in care majoritatea toxica a PSD din Parlament va bloca anticipatele.I-am solicitat ca indiferent de premier sa se asigure ca va avea in programul de guvernare alegerea in doua tururi si USR sa faca parte din propunerile de guvern.", a spus Dan Barna.Delegatia este formata din Dan Barna, Catalin Drula, Stelian Ion, Cristina Pruna si Ionut Mosteanu.- PSD a iesit de la consultari, iar Marcel Ciolacu a facut cateva scurte declaratii:Din acest moment, decizia apartine presedintelui Romaniei - pentru ce durata, mai scurta sau mai lunga, se va desfasura aceasta criza guvernamentala si politica. Noi, PSD, ne-am facut datoria de a apara democratia, astfel incat legile electorale sa nu fie modificate cu atat de putin timp pana la desfasurarea alegerilor. Trecand motiunea, alegerile locale vor fi pentru primari dintr-un singur tur, pentru presedintii de CJ prin vot direct. Asteptam decizia presedintelui Romaniei si o sa venim cu decizia PSD. Am convocat colegii mei, luni, intr-o sedinta", a spus Ciolacu.Intrebat de jurnalisti despre anticipate, Ciolacu a explicat: "PSD are un plan comun, cum avem si o propunere comuna, cu partidul Pro Romania. Am luat si eu act din presa de autopropunerea dl Orban de a fi din nou prim ministru (...) Nu stiu cat de legala este propunerea, vom vedea, nu sunt specialist in Constitutie, dar cu certitudine vom cere lamuriri pana se va ajunge la un vot in Parlament".In ceea ce priveste OUG pentru alegerea primarilor in doua tururi, Ciolacu a precizat ca "dl Orban dovedeste in continuare ca nu iese din logica abuzului de putere, din logica ordonantelor date noaptea, fara avize. Decizia apartine presedintelui Romaniei, depinde cat de scurta sau lunga este aceasta criza guvernamentala. PSD este de acord cu orice varianta, respectand legea si Constitutia Romaniei".. Delegatia social democratilor este formata din Marcel Ciolacu, Paul Stanescu, Titus Corlatean si Claudiu Manda.- Liberalii au iesit de la consultarile cu seful statului, pe care l-au anuntat ca propunerea de premier este Ludovic Orban si ca sustin declansarea alegerilor anticipate.I-am prezentat si decizia de a sustine intrunirea conditiilor constitutionale pentru declansarea anticipatelor. Romania are nevoie de guvernare, de un Parlament format din oameni competenti, care sa reprezinte cu adevarat interesele romanilor.I-am prezentat presedintelui si deciziile care au fost luate azi in sedinta si anume ca parlamentarii PNL sa participe la procedurile de investire a celor doua guverne si de a nu vota. Pentru a se intruni conditiile constitutionale este necesara respingerea de catre Parlament a doua propuneri de guvern", a declarat Ludovic Orban.Totodata, el a precizat ca va avea un dialog cu toti partenerii care au sustinut guvernul sau, pentru a stabili o strategie comuna de declansare a anticipatelor.Intrebat daca va merge pe aceeasi formula de ministri, Orban a replicat: "In ceea ce ma priveste, sunt foarte multumit de echipa guvernamentala. Sunt cinstiti, muncitori si au avut rezultate. Eu vreau sa merg pe aceeasi formula de guvern, dar vom avea o reuniune a BPN in care vom lua decizia privind componenta Guvernului".Aceasta este formata din liderul partidului, Ludovic Orban, Florin Citu, ministru de Finante in guvernul demis ieri, Robert Sighiartau, secretar general al PNL, si senatorul Iulian Dumitrescu., a anuntat liderul formatiunii, Kelemen Hunor. Totodata, el a precizat ca UDMR nu va sustine crearea unei majoritati in jurul PSD si nici un premier sustinut de PSD."Ce pot sa spun e ca noi nu vom avea o propunere pentru prim-ministru. De asemenea, nu vom sustine crearea unei majoritati in jurul PSD si nici un premier sustinut de PSD. Daca va fi propus, din nou, Ludovic Orban ca premier, vom vedea. Daca va veni presedintele Iohannis cu aceasta propunere inseamna ca doreste sa impinga lucrurile spre alegerile anticipate", a spus Kelemen, citat de Mediafax.- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat joi, la finalul sedintei Biroului Executiv, ca, dupa caderea Guvernului prin motiune de cenzura. In plus, Ludovic Orban a anuntat ca liberalii vor face tot posibilul ca sa se ajunga la alegeri anticipate.- Secretarul general interimar al PSD, Paul Stanescu, sustine ca formatiunea sa are peste 233 de voturi pentru investirea unui nou guvern . "Nu e nimic secret (...) si sper sa avem chiar mai mult de 233 de semnaturi (...)", a spus Stanescu, citat de Agerpres.Intrebat ce va face PSD daca presedintele Iohannis va ignora majoritatea anuntata de social-democrati si il va desemna tot pe Ludovic Orban premier, el a spus: "Bun, am inteles, mergem la Cotroceni astazi, dupa pranz stim exact si vom spune exact care sunt urmatorii pasi pe care-i va face Partidului Social Democrat impreuna cu cei care vor fi langa PSD, PRO Romania, poate si altii".- PNL a decis sa mearga la consultarile de la Cotroceni cu aceeasi formula de ministri, au declarat surse liberale, joi, pentru Mediafax. Ludovic Orban va fi propunerea liberalilor pentru a fi nominalizat de presedintele Klaus Iohannis, atat in prima, cat si la o eventuala a doua runda de consultari.Dupa trei luni de la investire, Guvernul Orban a fost demis, miercuri, prin motiune de cenzura, cu votul a 261 de senatori si deputati de la PSD, UDMR si de la alte partide.Iata cum s-a desfasurat dezbaterea si votul asupra motiunii de cenzura initiate de social-democrati In aceste conditii, Guvernul Orban va continua sa isi desfasoare activitatea la Palatul Victoria, dar va avea atributii restranse, in calitate de Executiv interimar pana la numirea unui nou premier si instalarea altui Guvern.Dupa consultarile cu partidele parlamentare, presedintele Klaus Iohannis va desemna viitorul premier.Daca doua propuneri consecutive de premier vor fi respinse de senatori si deputati, presedintele Romaniei poate dizolva Parlamentul, urmand sa fie convocate alegeri legislative anticipate.