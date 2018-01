Iohannis mai da o sansa PSD: Viorica Dancila va fi primul premier-femeie al Romaniei

am decis sa dau PSD inca o sansa si sa desemnez persoana propusa de PSD, pe doamna Dancila

argumentul cel mai puternic este aritmetica parlamentara.

am decis sa dau PSD inca o sansa si sa desemnez persoana propusa de PSD, pe doamna Dancila

PSD trebuie sa dovedeasca ca ce a promis face

Acum primesc sansa de a dovedi ca stiu ce vor si stiu cum se face

Cum au decurs consultarile de miercuri

Tudose a demisionat dupa ce a pierdut sprijinul PSD

Klaus Iohannis si-a explicat decizia afirmand ca argumentul cel mai puternic este aritmetica parlamentara."In Parlament, dupa consultari, este foarte clar: PSD dispune de o majoritate. Si atunci, cantarind toate argumentele, tinand cont de situatia concreta", a declarat Iohannis.Seful statului a mai spus ca la un an de la alegerile parlamentare, castigate de PSD, Romania are doua guverne esuate, precizand ca social democratii primesc acum sansa de a dovedi ca stiu ce vor si stiu cum se face.La final, Iohannis i-a invitat pe toti cei implicati in procedura de formare a noului Guvern sa se mobilizeze si sa lucreze repede si bine."Este posibil ca pana la 1 februarie intreaga procedura sa fie finalizata si noul Guvern sa se apuce de treaba si sa rezolve problemele mai degraba decat sa le incurce", a mai spus seful statului.- Am ascultat foarte multe opinii legate de formarea noului Guvern, de desemnarea primului ministru.- Azi am ascultat opiniile si argumentele politicienilor, dar am reusit ieri, aseara, astazi, intre intalniri, sa ascult si opiniile oamenilor simpli si sa citesc mesaje inclusiv pe retele de socializare.- Sunt foarte multe opinii si foarte multe argumente, legate de politica partidelor. Sunt multe legate de politica interna a Romaniei, de politica externa si de securitatea Romaniei.- Am ascultat si am citit cu atentie toate aceste opinii si argumente si le-am cantarit, fiindca acum trebuie sa decid. Dar ce fel de decizie e aceasta pe care trebuie sa o iau?- In primul rand aceasta decizie trebuie sa fie conforma cu Constitutia si cu decizia CCR in materie de desemnare. Aici,In Parlament, dupa consultari, este foarte clar: PSD dispune de o majoritate. Si atunci, cantarind toare argumentele, tinand cont de situatia concreta- Dar acum, PSD trebuie sa performeze.- PSD a promis si in campania electorala, si dupa campanie, lucruri importante. A promis salarii, pensii, scoli, manuale, spitale, infrastructura, dar pana acum prea putin s-a realizat. Acum- Avem, la un an de la alegerile parlamentare, castigate de PSD, doua guverne PSD esuate.- In continuare invit pe toti cei implicati in procedura sa se mobilizeze si sa lucreze repede si bine.- E posibil ca pana la 1 februarie intreaga procedura sa fie finalizata si noul guvern sa se apuce de treaba si sa rezolve problemele mai degraba decat sa le incurce.- Viorica Dancila, propunerea PSD pentru functia de premier, se afla la Palatul Cotroceni, unde discuta cu presedintele Klaus Iohannis, au declarat surse oficiale pentru Mediafax.**************Social democratii au decis, marti, in sedinta CEx, sa il desemneze drept candidat al PSD la functia de premier pe europarlamentarul Viorica Dancila , o apropiata din Teleorman a lui Liviu Dragnea, la fel ca si Carmen Dan. La consultarile de azi, social democratii i-au prezentat presedintelui Iohannis aceasta propunere.Liberalii i-au spus sefului statului ca ei merg pe varianta alegerilor anticipate, iar cei din USR au spus ca nu au mers cu o propunere de premier si ca isi doresc un prim ministru non PSD.In schimb, PMP i-a prezentat presedintelui doua propuneri de prim-ministru: Siegfried Muresan si Eugen Tomac.Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a anuntat ca formatiunea sa asteapta decizia presedintelui Klaus Iohannis. Si liderul grupului minoritatilor nationale, Varujan Pambuccian, a spus la finalul consultarilor ca asteapta nominalizarea presedintelui si abia apoi vor decide cum vor vota.Amintim ca Mihai Tudose a anuntat, luni, la finalul sedintei Comitetului Executiv al PSD, ca demisioneaza din functia de premier , dupa ce social democratii au decis, prin vot, sa ii retraga sustinerea.Marti, presedintele Klaus Iohannis a anuntat in cadrul unei scurte declaratii de presa la Palatul Cotroceni, ca i-a acceptat denmisia lui Tudose si a decis sa il numeasca premier interimar pe ministrul Apararii, Mihai Fifor