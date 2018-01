Shinzo Abe, primul premier japonez care vine in Romania. Cu cine se va mai intalni dupa ce Tudose si-a dat demisia

Ziare.

"Aceasta este prima vizita in Romania a unui Prim-ministru al Japoniei si are loc in contextul aniversarii a 5 ani de la convenirea, in 2013, a Parteneriatului Reinnoit dintre Romania si Japonia. Cu prilejul primirii la Palatul Cotroceni, vor avea loc convorbiri in format restrans, convorbiri in plenul delegatiilor, declaratii de presa si un dineu oficial pe care Presedintele Klaus Iohannis il va oferi in onoarea Prim-ministrului Shinzo Abe. Agenda convorbirilor include stadiul si perspectivele de consolidare a relatiilor foarte bune de Parteneriat Reinnoit dintre Romania si Japonia, la nivel politic, economic, cultural, al securitatii si al relatiilor inter-umane", potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale.Pe agenda intalnirii dintre Klaus Iohannis si oficialul din Japonia vor fi abordate subiecte precum cooperarea Japoniei cu Uniunea Europeana, inclusiv in contextul Acordului de Parteneriat Economic dintre Japonia si Uniune, evolutiile la nivel regional, cu accent asupra dosarului nord-coreean, respectiv cooperarea romano-japoneza in plan multilateral.Premierul nipon are stabilita, marti, si o intrevedere cu premierul demisionar Mihai Tudose Shinzo Abe are al treilea cel mai lung mandat de prim-ministru in Japonia, de la sfarsitul celui de-al doilea Razboi Mondial. Prima oara a fost ales prim-ministru in septembrie 2006, iar atunci a devenit cel mai tanar premier al Japoniei dupa al doilea Razboi Mondial. Si-a dat demisia din aceasta functie pe motive de sanatate in 2007.Partidul pe care il conduce a castigat in decembrie 2012 alegerile parlamentare si astfel Shinzo Abe a devenit din nou premier, primul care revine in aceasta functie de la Shigeru Yoshida din 1948. Din 2012, a mai castigat alegerile din 2014 si apoi pe cele din 2017.Sub conducerea sa au fost introduse mai multe masuri de natura fiscala concepute sa creasca economia Japoniei, dar si masuri privind apararea tarii. Legaturile cu China sunt tensionate din cauza disputelor teritoriale si istoriei conflictuale dintre cele doua tari.Masurile fiscale, poreclite "Abenomics" au fost un succes pentru cresterea PIB-ului, economia Japoniei accelerand dupa o lunga stagnaPe plan extern, a luptat pentru dreptul Japoniei de a mobiliza trupe peste mari in scopuri defensive pentra tara si aliatii acesteia.Dupa testele balistice efectuate de Coreea de Nord, Abe a promis ca va lua masuri, desi nu a precizat in termeni practici ce se va intampla.Administratia de la Tokyo sa nu se afla in relatii foarte bune cu China, cunoscuta ca sponsorul Coreei de Nord, mai ales din cauza disputelor teritoriale asupra insulelor din Marea Chinei de Est. A participat la comemorarea a 45 de ani de relatii diplomatice intre China si Japonia, actiune ce a fost inteleasa ca o oferta de pace.