10.000 de oameni au participat ceremoniile de Ziua Marinei de la Constanta. Iohannis a facut baie de multime

Iohannis a facut baie de multime

Ziare.

com

Mii de marinari militari, zeci de nave, aeronave si ambarcatiuni au prezentat cel mai mare spectacol naval pe care Fortele Navale Romane il organizeaza, an de an, in Romania, potrivit Mediafax.Evenimentele organizate cu prilejul Zilei Marinei Romane au fost dedicate navei-scoala "Mircea", "ambasadorul onorific in serviciul Romaniei", care a implinit, anul acesta, 80 de ani de cand poarta tricolorul romanesc pe marile si oceanele lumii.Festivitatile dedicate Zilei Marinei Romane de la Constanta au inceput pe faleza din fata Comandamentului Flotei, prin ridicarea Pavilionului, geacului si a Marelui Pavoaz, la bordul navelor militare, concomitent cu intonarea Imnului de Stat al Romaniei si cu salutul cu cele 21 de salve de tun, conform traditiei marinaresti.Dupa alocutiuni, Zeul Neptun si-a facut aparitia din largul marii, pentru a da startul demonstratiilor, iar drapelele Romaniei, NATO si Uniunii Europene au fost purtate in semn de salut de trei scafandri parasutisti lansati din elicoptere si de trei ambarcatiuni rapide.Pe mare, fregata "Regele Ferdinand" a prezentat simularea unei apuntari a elicopterului Puma Naval la bordul sau si a deschis parada navala.Presedintele Klaus Iohannis a facut baie de multime, la plecarea de la ceremoniile de Ziua Marinei desfasurate pe faleza din Constanta.Imediat dupa ce a coborat de la tribuna oficiala, Iohannis a facut fotografii cu micii cercetasi, care erau pe faleza. Seful statului a trecut apoi prin multime a discutat si a dat mana cu oamenii, potrivit News.ro.Presedintele i-a intrebat daca le-a placut ceremonia. "Sper ca v-a placut", a spus Klaus Iohannis si le-a urat sanatate. Cei cu care a discutat i-au urat succes in alegeri.La un moment dat, presedintele a fost intrebat in legatura cu situatia premierului Dancila, refuzand sa ofere un raspuns, cu precizarea: "Astazi vorbim doar despre Ziua Marinei si despre sarbatoarea de Sfanta Maria".Dupa ce s-a fotografiat cu cei prezenti, Iohannis a plecat. La urcarea in masina, presedintele a fost aplaudat.