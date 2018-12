28 de organizatii civice ii cer lui Iohannis referendum pe Justitie: Romania nu vrea amnistie si gratiere

Ziare.

"Organizatiile civice semnatare, active in protestele de strada care au urmat emiterii OUG 13 si, ulterior, propunerilor de modificare a Legilor Justitiei si a Codurilor Penalecer presedintelui RomanieiAmintim ca procedura pentru declansarea acestui referendum a fost deja demarata in ianuarie 2017, Parlamentul avizandu-l favorabil in februarie 2017", transmit organizatiile intr-un comunicat de presa remis miercuriDe asemenea, asociatiile cer oprirea imediata a procedurilor de modificare a legislatiei penale. In plus, solicita intrevederi cu decidentii politici si institutionali pentru a discuta despre necesitatea continuarii luptei impotriva coruptiei, a respectarii independentei Justitiei si a domniei legii in Romania."Cer Guvernului si majoritatii parlamentareCer decidentilor politici si institutionali (presedintelui Klaus Iohannis, prim-ministrului Viorica Dancila, ministrului Justitiei - Tudorel Toader, Avocatului Poporului - Victor Ciorbea si liderilor politici din Comitetul liderilor grupurilor parlamentare din Camera Deputatilor, Vasile-Daniel Suciu - PSD, Raluca Turcan - PNL, Dan Barna - USR, Korodi Attila - UDMR, Varujan Vosganian - ALDE, Eugen Tomac - PMP, Varujan Pambuccian - Minoritati si Victor-Viorel Ponta - Neafiliati) o serie de intalniri pana cel tarziu pe 24 decembrie 2018 pentru a discuta despre necesitatea continuarii luptei impotriva coruptiei, a respectarii independentei justitiei si a domniei legii in Romania", se mai arata in comunicat.Sursa citata precizeaza ca cererile vin in contextul in care premierul Viorica Dancila a anuntat luni, dupa CEx, ca liderii PSD au decis ca modificarile la Codurile Penale sa fie facute prin ordonanta de urgenta "Formulam aceste cereri avand in vedere:Anuntul Comitetului Executiv al PSD referitor la iminenta adoptarii unor ordonante de urgenta privind relaxarea legislatiei in materie penala, inclusiv a unor prevederi privind amnistia si gratierea;Recomandarile institutiilor europene, partenerilor internationali si cele formulate prin Mecanismul de cooperare si verificare, precum si cele formulate de asociatiile profesionale de magistrati din Romania;Rezultatele sondajului sociologic reprezentativ la nivel national privind amnistia, gratierea si lupta impotriva coruptiei, comandat de partenerii nostri din grupul civic Geeks for Democracy si realizat de ISSPOL in perioada 4-10 decembrie 2018", potrivit documentului.Organizatiile argumenteaza ca rezultatele "arata contradictia flagranta dintre dorinta romanilor de continuare a luptei impotriva coruptiei si dorinta catorva grupuri sau persoane cu functii de demnitate publica de a o opri"."Suveranitatea Romaniei nu poate fi exercitata in nume propriu de niciun grup si nicio persoana, si de aceea am formulat cererea ca Presedintele sa convoace imediat referendumul pe justitie.In acelasi timp, constatam ca Guvernul si Parlamentul continua mutilarea legislatiei penale in dispretul dorintei romanilor, cu ignorarea opiniilor fundamentate ale magistratilor si ale concluziilor si solicitarilor institutiilor europene si internationale sau ale partenerilor din UE si NATO. De aceea, le-am cerut sa opreasca imediat modificarea Codurilor Penale sau adoptarea unor acte normative pentru amnistie si gratiere.Nu in ultimul rand, am constatat ca in adoptarea Legilor Justitiei si in discutiile privind modificarea Codurilor Penale au existat deficiente majore ale dialogului si consultarii dintre legiuitor si societate in ansamblu.Lipsa dialogului dintre Guvern/Parlament, pe de o parte, si institutiile independente ale statului, institutiile europene si partenerii nostri din Uniunea Europeana si NATO, pe de alta parte, pune intr-un pericol major si iminent separatia puterilor in stat, respectiv rolul si credibilitatea noastra in lume., punand in pericol viitorul nostru ca natiune chiar in an centenar", mai transmit asociatiile.In fine, acestea mai solicita liderilor politici ai partidelor parlamentare si presedintelui Romaniei sa-si asume in mod public prin actiunile enumerate mai sus o pozitie clara asupra legislatiei penale, in acord cu dorintele si aspiratiile majoritatii romanilor, evidentiate in sondajul prezentat.Iata cele 28 de organizatii semnatare:A.D.