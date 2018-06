A demisionat consiliera lui Iohannis, acuzata ca a facut presiuni asupra judecatorului Lazaroiu de la CCR

nu au existat niciun fel de presiuni si sunt complet neadevarate acuzatiile aduse in acest sens.

Redam integral comunicatul Administratiei Prezidentiale:Amintim ca saptamana trecuta judecatorul CCR Petre Lazaroiu a vorbit despre o intalnire cu Simina Tanasescu , consilier prezidential, ceea ce a declansat un scandal mediatic. Judecatorul vorbea despre o intalnire care a avut loc in biroul Siminei Tanasescu de la Facultatea de Drept.In discutie ar fi aparut si subiectul posibilei revocari a judecatorului de la Curte, pe motiv ca i-a expirat mandatul.La scurt timp dupa izbucnirea scandalului, Administratia Prezidentiala a anuntat ca in discutia pe care Simina Tanasescu a avut-o cu judecatorul CCR, aceasta nu a reprezentat Presedintia , fiind in concediu medical.