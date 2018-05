ActiveWatch, dupa ce CNCD l-a sanctionat pe Iohannis: Dupa o intensa suferinta, a incetat din viata, odata cu abandonarea misiunii pe care o are

Ziare.

Sub titlul "CNCD, nu te vom uita niciodata" , ActiveWatch publica un "necrolog" al Consiliului, afirmand ca institutia a trecut "in nefiinta de utilitate publica"."Cu profunda durere si regrete eterne anuntam trecerea in nefiinta de utilitate publica a Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii azi, 9 mai 2018.Desi nu a functionat perfect niciodata, CNCD mai reprezenta inca, la finalul anului 2017, o institutie publica care se putea bucura de o oarecare incredere din partea publicului. De la inceputul lui 2018, presiunile politice se pare ca au devenit mai mult decat putea suporta Consiliul.Astazi, dupa o intensa suferinta, a incetat din viata, odata cu abandonarea totala si aducerea in derizoriu a misiunii pe care o are in societate reflectate de amenda de 2000 de lei aplicata Presedintelui Iohannis, pentru un motiv care nu exista in legislatia anti-discriminare.CNCD, nu te vom uita niciodata! Dar chiar niciodata!", scrie ActiveWatch.Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) a decis ca presedintele Klaus Iohannis a discriminat atunci cand s-a referit cu termenul "penali" la politicienii care incearca sa discrediteze DNA. Votul in acest caz a fost de 5 la 4, impotriva votand chiar presedintele CNCD, Asztalos Csaba.Presedintele va fi astfel amendat de Consiliu cu 2.000 de lei.In replica, Iohannis a spus ca decizia CNCD de a-l amenda este una politica si o va contesta la instanta compententa , potrivit Administratiei Prezidentiale."Niste penali fac o incercare disperata sa atace si sa discrediteze DNA", a spus Klaus Iohannis, in 15 februarie , in contextul incercarilor ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de a o schimba pe Laura Codruta Kovesi de la sefia DNA.Sesizarea a fost facuta de site-ul luju.ro (Lumea Justitiei) si vizeaza folosirea termenului "penali" de catre presedintele Klaus Iohannis si a celui de "inculpati" de catre procurorul sef al DNA. Sesizarea a fost inregistrata la CNCD pe 19 februarie.I.O.