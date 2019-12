Ana Blandiana si Octav Bjoza, decorati de Iohannis: Va chem sa fiti alaturi de mine

Ziare.

"Ziua de astazi nu este una ca oricare alta. In urma cu 30 de ani, valul revolutionar, pornit de la Timisoara, descatusa la Bucuresti strigatul de libertate al romanilor, inabusit vreme de 45 de ani.Raspunsul la intrebarea de ce ne-am intalnit noi, aici, la Palatul Cotroceni, tocmai in aceasta zi a amintirii si a sperantei, rezida deopotriva in semnificatiile zilei si in eforturile depuse de fiecare dintre dumneavoastra de a nu uita. Caci uitarea nu face casa buna cu speranta. A ne aminti este astazi sinonim cu viata fiecaruia dintre noi si cu sanatatea societatii noastre. O natiune nu poate avea viitor fara a-si respecta, inainte de toate, trecutul", a spus Klaus Iohannis la ceremonie."Prin decorarea dumneavoastra, onorez astazi, de Ziua Memoriei Victimelor Comunismului in Romania, in numele statului roman, sansa unei societati care nu isi uita eroii si nu isi abandoneaza idealurile. Existenta entitatilor pe care le reprezentati se datoreaza atat nevoii uriase de adevar si dreptate din societatea romaneasca, intoxicata, decenii la rand, cu propaganda si minciuna, cat si libertatii castigate prin jertfa din Decembrie 1989.Dreptul de asociere, libertatea de exprimare, accesul liber la informatie au fost dobandite prin sange. In anii negri ai dictaturii comuniste, din prima si pana in ultima zi a odiosului regim, au fost mutilate destine, au fost distruse familii, au fost torturati si ucisi oameni nevinovati. Prin ceea ce faceti fiecare dintre dumneavoastra, tineti in viata amintirea lor", a adaugat Iohannis.De asemenea, seful statului le-a mai spus celor decorati ca au creat o traditie de a lupta pentru adevar si dreptate cu arme pasnice."Prin activitatea remarcabila, desfasurata in acord cu valorile democratiei autentice, ati reusit sa impiedicati incercarile repetate de stergere a urmelor abuzurilor si crimelor comunismului, sa evitati minimalizarea sacrificiului acelor oameni care, de pe pozitii democratice, s-au opus, cu toata forta, unui regim criminal si sa opriti perpetuarea, dupa 1989, a uitarii, banalizarii sau trivializarii sacrificiului lor incomensurabil.Ati fost nu doar stavila in calea uitarii acestui capitol dureros din istoria nationala, ci si contribuitori la procesul de consolidare democratica a Romaniei, iar faptul ca activitatea dumneavoastra este recunoscuta la nivel national si international dovedeste ca ati reusit.Apreciez, in mod special, implicarea dumneavoastra activa in educarea tinerei generatii.Va indemn, asadar, sa contribuiti, la fel ca si pana acum, la transformarea Romaniei intr-un stat puternic si prosper. Cu alte cuvinte, va chem sa fiti alaturi de mine in aceasta revolutie pasnica a sperantei, care, sunt pe deplin increzator, va reprezenta fundamentul Romaniei normale", a conchis seful statului.