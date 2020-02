Asumarea lui Klaus Iohannis si lectia CSM

Ziare.

Nu ma dezic de ceea ce am afirmat de cand au fost facute propunerile si am tot repetat de atunci: doua dintre numiri, Crin Bologa si Gabriela Scutea, mi se par corecte, una mi se pare inacceptabila - Giorgiana Hosu.Dincolo de numele alese, o mai mare controversa este generata de faptul ca doua dintre numiri au fost facute impotriva avizelor negative ale sectiei de procurori a CSM, ceea ce reprezinta, cel putin la prima vedere, o incalcare a bunelor practici si a recomandarilor MCV.Daca Sectia pentru procurori s-ar fi limitat la avizul negativ corect pentru dna Hosu, cred ca in acest moment am fi avut o unanimitate de contestatari ai deciziei presedintelui. Ceea ce ar fi facut-o greu de luat. Ar fi fost mai greu ca presedintele sa dea curs preferintei aproape explicite a SRI pentru dna Hosu si ar fi fost si mai clar ca aceasta preferinta este motivata nu de calitatile, ci de vulnerabilitatile dnei Hosu.Dar sectia nu s-a limitat la o decizie obiectiva si profesionista si a tinut sa o umileasca si pe Gabriela Scutea, absolut nemeritat in raport cu prestatia ei si cu cariera ei, recurgand la argumente ridicole. Cum sa ii reprosezi dnei Scutea ca, de exemplu, nu a anticipat decizia CCR privind protocoalele cu SRI?Procurorii care au facut acest repros cum de au folosit, inevitabil, prevederile protocoalelor in activitatea lor? Codrutei Kovesi ar fi avut curajul sa ii faca acest repros vreodata?Am detaliat deja de ce cred ca avizul dat dnei Scutea este profund incorect, in articolul Deciziile lui Iohannis si jocul de putere si interese al CSM De ce a fost dat? Pentru ca Gabriela Scutea, cu atitudinea ei inflexibila, ar putea strica in sectie unele decizii ale "conclavului". Pentru ca multi procurori din PICCJ tremura la gandul ca vine la sefia PG un procuror general militaros si cam "workaholic", care sa intrerupa dormitul pe dosare, ceea ce si-a propus chiar prin proiectul managerial. Pentru ca dna Scutea face parte din cea mai activa organizatie de procurori, AMASP, in timp ce procurorii din sectie sunt mai apropiati de o alta asociatie de procurori.Da, avizul in privinta dnei Scutea a fost cel putin, cum spune presedintele , "superficial", a divizat societatea, jurnalistii si clasa politica, ceea ce i-a dat posibilitatea dlui Iohannis sa puna in aceeasi oala ambele avize negative.Cine spera ca MCV sa critice trecerea peste avizele CSM uita faptul ca dna Scutea este bine cunoscuta in plan extern, chiar la nivelul MCV, cu care a lucrat ani de zile, dar si la nivelul altor institutii europene in fata carora lupta pentru Justitia din Romania in anii dragnismului. Cred ca si acolo avizul negativ primit de dna Scutea este privit exact asa cum l-a privit si presedintele ceea ce, din pacate, poate pune sub semnul intrebarii si avizul corect in cazul dnei Hosu. Este capcana spre care se duce si nervosul USR. Numirile decise de dl Iohannis mai arata parteneriatul perfect intre presedinte si ministrul Justitiei. Dl. Predoiu se confirma ca unul dintre cei mai apropiati colaboratori ai presedintelui in Guvern si in PNL.Si cred ca ar trebui sa fie foarte clar macar de acum inainte ca nicio decizie in Justitie, buna sau rea, nu a fost si nu va fi luata fara, cel putin, aprobarea presedintelui. In interviul pe care mi l-a acordat la Europa FM, dl Predoiu a facut, de altfel, apologia acestei colaborari, care acum este evidenta si dovedita.Zarurile au fost aruncate, presedintele si ministrul vor raspunde pentru aceste numiri,pentru ca de la revocarea dnei Kovesi (si domnia sa numita procuror general, ironic, cu avizul negativ al CSM), inclusiv din cauza interimatelor, parchetele au fost in deriva.E nevoie de modificari de legislatie, e nevoie de investitii logistice majore, e nevoie de a gandi si aplica rapid un sistem care sa inlocuiasca supravegherea tehnica a SRI, e nevoie de a reinstaura disciplina si de a remobiliza un sistem care a primit mesaje repetate ca inactivitatea ii aduce linistea. Si tot ce pot spera este ca Sectia de procurori a CSM sa fie partenera in acest demers.