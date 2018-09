"Avocatul Poporului reactioneaza dupa ce Iohannis i-a cerut sa sesizeze CCR pe rectificarea bugetara"

Sedinta CSAT, suspendata

Guvernul contesta suspendarea sedintei CSAT si cere desecretizarea discutiilor

Totodata, Avocatul Poporului precizeaza ca asteapta prezentarea de catre reprezentantii Administratiei Prezidentiale a argumentelor juridice, pe baza carora a fost formulata solicitarea publica a sefului statului, se arata intr-un comunicat transmis Agerpres.Presedintele Klaus Iohannis i-a cerut public Avocatului Poporului, miercuri, prin intermediul unui comunicat, " sa sesizeze Curtea Constitutionala pentru a verifica in ce masura Ordonanta de urgenta de rectificare a bugetului de stat pe anul 2018 indeplineste exigentele constitutionale de adoptare".Solicitarea sefului statului a venit dupa ce Guvernul a adoptat, prin ordonanta de urgenta, proiectul de rectificare bugetara fara avizul CSAT, aviz de altfel obligatoriu.Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a precizat insa ca Guvernul are doar obligatia sa solicite acest aviz, nu sa il si astepte. El a subliniat ca la baza adoptarii proiectului au stat 3 decizii ale CCR din anul 2011, potrivit carora un aviz este obligatoriu de solicitat si nu este obligatoriu ca el sa fie primit."Am avut si am prezentat un punct de vedere pe care domnul ministru Tudorel Toader ni l-a transmis, care fundamenteaza foarte bine decizia de azi. Sunt, daca nu ma insel, trei decizii ale CCR din 2011, decizia 383, 574 si 575, care fundamenteaza caIn cele trei decizii se spune foarte clar ca refuzul sau impiedicarea unui aviz reprezinta o intelegere gresita a rolului sau legal si constitutional fara a fi insa afectata constitutionalitatea legii asupra careia nu a fost dat avizul", a spus Teodorovici.Pentru ca proiectul a fost adoptat prin ordonanta de urgenta, doar Avocatul Poporului il poate ataca la CCR in momentul de fata.Amintim ca, marti, presedintele Klaus Iohannis a suspendat sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) fara a emite avizul necesar pentru rectificarea bugetara si a cerut Guvernului sa vina cu un nou proiect.Seful statului a spus ca nu intelege de ce au fost taiate fonduri de la institutiile din domeniul securitatii nationale, avand in vedere ca rectificarea, atat prima varianta, cat si cea publicata aseara, este prezentata de Guvern drept "puternic pozitiva"."Este inexplicabil de ce s-a insistat pe diminuarea fondurilor institutiilor din domeniul securitatii. Nici azi Guvernul nu a venit cu explicatii. Directorii institutiilor au aratat ca in aceste conditii nu se pot stabili obiectivele, obiective stabilite tot in CSAT. Avand in vedere toate acestea, nu s-a putut obtine consens, adica unanimitate in CSAT, si nu s-a putut emite avizul CSAT. Am luat decizia sa suspend CSAT", a declarat Klaus Iohannis.Seful statului a subliniat ca prin suspendarea sedintei CSAT "am creat posibilitatea ca Guvernul sa vina cu un nou proiect de rectificare bugetara, sa se revina la discutii, la colaborari si imediat ce situatia va fi remediata se va putea obtine avizul CSAT".In replica, ministrul de Finante Eugen Teodorovici a afirmat ca "Guvernul are obligatia de a cere si nu de a astepta un aviz CSAT" si a precizat ca nu exista prevedere legala pentru suspendarea unei sedinte CSAT.Totodata, Teodorovici a spus ca amanarea rectificarii bugetare va avea numeroase efecte negative in toate domeniile: sanatate, agricultura, nu se vor putea plati salariile, nu vor exista bani pentru combaterea pestei porcine, vom fi sanctionati pentru ca nu anumite lucrari nu se vor termina la timp.Ministrul a mai afirmat si ca, din ce s-a discutat in cadrul CSAT pe bugetul fiecarei structuri membre CSAT, opinia celor prezenti difera total fata de concluzia pe care Iohannis a exprimat-o in mod public.Asadar, ministrul de Finante a cerut desecretizarea stenogramelor din sedinta CSAT.