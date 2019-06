Cat castiga Iohannis si sotia, din salarii si chirii - cea mai recenta declaratie de avere

Ziare.

Datele apar in cea mai recenta declaratie de avere a sefului statului, publicata pe site-ul Administratiei Prezidentiale.Veniturile salariale ale presedintelui Iohannis au inregistrat o scadere anul trecut, seful statului incasand 165.100 de lei, fata de 169.646 de lei in 2017 si 196.155 de lei in 2016.In schimb, Carmen Iohannis a incasat mai multi bani din salarii, sotia presedintelui castigand in total 33.276 de lei ca profesor la Colegiul "Gheorghe Lazar" din Sibiu, fata de 25.075 de lei in 2017 si 28.122 de lei, cat a obtinut in 2016.Insa veniturile familiei obtinute din chirii au crescut. Daca in declaratia de avere precedenta seful statului a scris ca incaseaza 29.529 lei, in aceasta apar venituri de 35.829 de lei. In 2016, el mentiona venituri din chirii de 19.017 lei.Presedintele mai detine un cont in valoare de 210.000 de lei, inregistrandu-se o crestere fata de 2017, cand avea suma de 170.000 de lei. In 2016, el avea in cont 221.000 de lei.Seful statului detine impreuna cu sotia sa doua apartamente si trei case de locuit in Sibiu.