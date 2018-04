Ce a raspuns Iohannis cand a fost intrebat daca se duce la mitingul pentru familie

Ziare.

"Sa vedem odata mitingul organizat si sa vedem care va fi scopul. Nu pot sa ma pronunt despre o chestiune care e la nivelul de idee", a declarat Klaus Iohannis.Acesta a precizat ca nu se va opune referendumului pentru redefinirea familiei."Referendumul a fost solicitat de un numar important de cetateni si, cu siguranta, cand Parlamentul va decide ca e nevoie sa se tina, se va tine. Rolul presedintelui este aici in curs de diminuare prin demersurile pe care le face Parlamentul. Legislatia inca este in circuit si vom vedea cum se finalizeaza", a punctat el.Luni, Liviu Dragnea a anuntat ca liderii PSD au decis organizarea unui miting de amploare "pentru sustinerea familiei traditionale" . "Cea mai importanta decizie este cea legata de propunerea pe care am facut-o colegilor mei sa organizam un miting mare al PSD pentru sustinerea familiei traditionale. Vreau sa organizam acest miting si am luat si astazi decizia asta, pentru a nu mai exista niciun echivoc in abordarea pe care o are PSD pe acest subiect", a spus Dragnea.Mitingul va fi organizat la Bucuresti, dar nu se stie data sau locul exact.