Ce asteapta Iohannis pentru a decide ce face cu Legile Justitiei

Prezent vineri dimineata la sedinta de bilant a CSM, seful statului si-a exprimat speranta ca aceste legi vor fi imbunatatite si regretul ca "s-a ajuns in Romania, in aceasta situtatie, in care Legile Justitiei, care sunt foarte importante, se discuta in proceduri neclare, ad-hoc, sub presiunea timpului, cu nerespectarea unor cutume in procedura parlamentara si, in final, aprobate cu mare viteza, neexplicata in spatiul public si ajunse toate sa fie contestate la CCR"."Mai mult nu voi spune astazi despre continutul propriu-zis al acestor legi, pentru casi, atunci cand vor ajunge la mine pentru urmatoarea etapa, atunci ma voi referi si la continutul acestor legi", a adaugat presedintele Iohannis, care a mentionat ca are trei variante: promulgare, o noua contestare la CCR sau retrimiterea la Parlament.Seful statului a amintit ca in acest an s-au "reaprins" discutiile in jurul modificarilor la Legile Justitiei, "a urmat o, s-au initiat modificari in Guvern, care pe urma nu au fost in Guvern, au fost duse cumva intr-o comisie speciala a Parlamentului.Personal, n-am inteles si explicatiile din spatiul public au fost total nesatisfacatoare - de ce nu s-a respectat o procedura clara pe care o cunoaste toata lumea. S-a ales oCSM, dvs, ati dat mai multe avize negative acestor modificari. Magistratii s-au adunat in forurile lor si in masa au dat avize negative, au avertizat asupra acestor modificari. Partenerii nostri din UE si Consiliul Europei au atras atentia ca trebuie mai multa dezbatere transparenta", a subliniat Iohannis."Au iesitnu numai de Opozitie la Curtea Constitutionala, ci si de Inalta Curte, care a analizat aceste legi si a considerat ca nu se incadreaza in cadrul constitutional din Romania", a adaugat presedintele.Totusi, Iohannis mai are speranta ca aceste legi vor fi imbunatatite:asupra aspectelor contestate, iar daca anumite chestiuni necesita clarificare, cred ca si Parlamentul va avea puterea sa recunoasca netransparenta si sa faca modificarile".Amintim ca cele trei Legi ale Justitiei au fost adoptate in graba mare de Parlament inainte de Craciun si trimise sefului statului la promulgare.