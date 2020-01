Ce spune presedintele Iohannis despre huiduielile de la Iasi

Ziare.

"Fiind asa o zi frumoasa nu ne-am suparat absolut deloc. Fiecare roman are dreptul la opinia lui", a spus presedintele Klaus Iohannis dupa ce a iesit din biserica Trei Ierarhi din Iasi, unde a depus o jerba de flori la mormantul domnitorului Aexandru Ioan Cuza.Intrebat cum vede discrepantele economice dintre Moldova si restul tarii, seful statului a raspuns: "Este foarte trist ca Moldova a ramas putin in urma. Dn acest motiv am venit cu primul ministru si cu ministri din guvern sa aratam solidaritatea si preocuparea noasta. Vom rezolva o mare parte din problemele Moldovei".Totodata, seful statului a precizat ca autostrada Moldovei se va face "cu siguranta"".Cat priveste protestul organizat vineri de omul de afaceri sucevean Stefan Mandachi, presedintele Klaus Iohannis a afirmat ca "este un protest interesant si e bine ca se atrage atentia asupra nevoii de autostrazi"."Si noi vrem acelasi lucru", a adaugat presedintele.Vineri, in Piata Unirii din Iasi, inca de la inceputul discursului tinut de Klaus Iohannis, s-au auzit fluieraturi, iar la un moment dat unii participanti au inceput sa scandeze "Vrem autostrada".Atunci cand Iohannis a amintit, in discursul sau, ca PSD blocheaza in Parlament reformele si ca este nevoie de anticipate, s-au auzit huiduieli.Unii dintre participanti au avut pancarte cu mesaje precum "Bine ati venit la circ, hai ca va dam noi painea", "Ati intrat in hora, marcati banul pentru Moldova", "Faceti drumuri si spitale, taiati pensiile speciale", "Hora la Iasi, banii la Bucuresti".Spre deosebire de presedinte, premierul Ludovic Orban considera ca huiduielile, care au creat "o atmosfera mai colorata", au fost provocate si de anumiti "agitatori", unii dintre acestia fiind membri ai unor galerii de echipe de fotbal."Sa stiti ca ne asteptam. Au fost doua grupuri acolo, unul dintre ei cu agitatori, inclusiv din galerii de fotbal. Asta e! E o atmosfera mai colorata", a afirmat Orban.