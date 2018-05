Comisia de la Venetia a inregistrat cererea lui Iohannis. CCR va dezbate prima dintre Legile Justitiei inainte de pronuntarea expertilor internationali

Ziare.

"Comisia de la Venetia a inregistrat dosarul cu privire la modificarea Legilor Justitiei din Romania, cu nr 924/2018 - Romania - Draft Legislation on the Judiciary, si a anuntat primirea solicitarilor din partea APCE si a presedintelui Iohannis", se arata intr-un mesaj remis Mediafax.Dar CCR va dezbate sesizarea presedintelui de neconstitutionalitate asupra Legii 304/2004 privind organizarea judiciara fara punctul de vedere al Comisiei de la Venetia.Asta pentru ca sesizarea presedintelui va fi pusa pe ordinea de zi a sedintei Curtii din 30 mai, dupa cum au afirmat surse din CCR la solicitarea Ziare.com, iar viitoarea sesiune a Comisiei de la Venetia are loc in 22/23 iunie. Deci dupa sedinta Curtii Constitutionale.Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri, ca a decis sa trimita pachetul de legi ale justitiei la CCR si sa sesizeze Comisia de la Venetia Apoi, dupa ce CCR se va exprima asupra chestiunilor semnalate in sesizarea lui, seful statului va face o noua analiza si va decide atunci daca se impune o reexaminare."Am decis sa trimit intregul pachet inapoi la CCR si in paralel sa sesizez Comisia de la Venetia. De aceea, fac apel la CCR de a nu se grabi si a conlucra cu organismul european", a spus Iohannis.Azi, seful statului a trimis la CCR o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii 304/2004 privind organizarea judiciara.Intr-un comunicat de presa publicat de Administratia Prezidentiala se arata ca, in forma ajunsa la promulgare, desi legea a fost trimisa deja la Curtea Constituionala si a fost si reexaminata de Parlament, "inca mai contine unele prevederi neconstitutionale".