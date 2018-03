Corespondenta de la Bruxelles: Theresa May militeaza ca Rusia sa fie vazuta ca "inamic strategic al Europei". Care e pozitia Romaniei?

O funda alba in memoria victimelor atentatelor de la Bruxelles

Seful statului si-a aratat solidaritatea cu Regatul Unit, dar nu a acuzat reprezentantii Rusiei pentru atac, anuntand ca "va fi data o declaratie comuna" de catre toti sefii de stat si de guvern din Uniunea Europeana.Dar, la sfarsitul primei zile a sesiunii de primavara a Consiliului European, Donald Tusk, presedintele institutiei europene, a anuntat ca nu s-a ajuns inca la o intelegere in aceasta privinta.In perioada 22-23 martie se desfasoara la Bruxelles intalnirea trimestriala a Consiliului Uniunii Europene la care participa liderii celor 28 de state membre.Toti liderii europeni au purtat la rever o mica funda alba in memoria victimelor atentatelor de la Bruxelles din urma cu doi ani in urma carora 32 de persoane si-au pierdut viata.Agenda intalnirii e incarcata, fiind dominata de doua subiecte mari - tarifele pentru exporturile de otel si aluminiu pe care Donald Trump doreste sa le impuna Uniunii Europene, iar al doilea punct sensibil este atentatul din Marea Britanie in care fostul spion Serghei Skripal impreuna cu fiica sa au fost victimile unui atac cu o substanta chimica (nerv-agent) de provenienta militara.Theresa May a sustinut in fata jurnalistilor, inaintea deschiderii adunarii, ca atacul din Marea Britanie "reprezinta un mod prin care Rusia agreseaza Europa", iar ea, din pozitia de premier al Regatului Unit va face tot posibilul in cadrul intalnirii sa-i convinga pe liderii statelor membre ca "amenintarea Rusiei nu tine cont de granite" si va milita pentru a obtine sustinerea aliatilor de a numi Rusia drept "inamic strategic al Europei".Dar mai multi lideri europeni au evitat sa acuze Rusia de implicare directa in atentatul de la Salisbury. Alexei Tsipras, premierul Greciei, a fost unul dintre oficialii care si-a aratat solidaritatea cu Marea Britanie, dar a sustinut ca trebuie finalizata ancheta pentru "a sti cine sunt cei care se fac vinovati" pentru atac.In schimb, premierul Estoniei Juri Ratas a condamnat agresiunea reprezentantilor Rusiei de pe teritoriul Marii Britanii.Presedintele Romaniei Klaus Iohannis, inainte de inceperea adunarii, s-a intretinut cu Jean-Claude Juncker si, pentru cateva minute bune, cu Donald Tusk, fostul premier polonez, actualul presedinte al Consiliului Uniunii Europene.Dupa mai mult de patru ore de dezbateri, Jean-Claude Junker , presedintele Comisiei Europene, si Donald Tusk, presedintele Consiliului European, au venit in fata jurnalistilor, recunoscand ca nu s-a ajuns la un numitor comun in niciuna din problemele importante, nici in cea a strategiei in ce priveste decizia lui Doanald Trump de taxare a otelului si aluminiului importat de SUA, nici in ce priveste Dosarul Rusia.Desi Emmanuel Macron , presedintele Frantei, promisese ca la acest consiliu va pune, impreuna cu Angela Merkel, bazele reformei Uniunii Europene, chiar si aceasta discutie a fost amanata pentru sesiunea din iunie din cauza faptului ca Angela Merkel acuza lipsa de timp pentru pregatirea unei strategii din cauza negocierilor indelungate de formare a unui nou guvern federal, la peste sase luni de la alegerile generale din Germania.Singurul punct in care liderii europeni au cazut de acord a fost pozitia comuna fata de criza generata de Cambridge Analytica, compania care a sustras continutul a peste 50 de milioane de conturi de Facebook, folosind informatiile in campanii politice.Atat Donald Tusk, cat si Jean-Claude Juncker au anuntat ca se vor lua masuri drastice pentru ca datele personale ale cetatenilor europeni sa fie protejate.Discutiile vor continua si in ziua de vineri, atunci cand se asteapta sa se ajunga la o pozitie comuna atat in ce priveste taxele pe exporturile de otel si aluminiu cat si in ce priveste Dosarul Rusia.