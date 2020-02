Cui ii este teama de "intoarcerea la popor"?

Un partid ca gaina fara cap

Vreau sa propun, dar n-am pe cine

O obligatie legala, morala si regulamentara

Nimeni nu vrea sa fie cobaiul altora

Ziare.

com

Din pacate, nu poti sa te intorci la popor altfel, decat numai parcurgand un drum intortocheat, cu nominalizarea a doi premieri care sa fie respinsi de Parlament, cu dizolvarea acestuia din urma de catre presedinte, dupa ce a asteptat 60 zile de la prima solicitare si cu convocarea respectivelor alegeri, care si asta inseamna tot timp pierdut, tot continuarea crizei, tot nervi si tot instabilitate.In schimb, sunt destule sanse ca, in a doua jumatate a anului, sa avem un Parlament incomparabil mai bine legitimat decat cel actual, un guvern sprijinit pe o majoritate solida si o buna colaborare intre presedintele recent reales si cele doua institutii de varf ale statului.Cine se poate opune la un asemenea mod de iesire din marasmul in care am intrat dupa cele trei guvernari esuale ale PSD (cu guvernarea Ponta, patru)? Chiar daca i se pare cuiva ca intrezareste alta solutie, ar trebui s-o arate, iar pana acum n-a aratat-o nimeni.Ideea de intoarcere la popor ii sperie insa pe unii parlamentari. In mod ciudat, chiar ei au deschis usa catre alegerile anticipate, prin motiunea lor de cenzura, al carei succes i-a facut sa trepideze de fericire, dar care acum poate ii face sa-si muste buzele.Caci iata ce afirma joi senatorul Serban Nicolae (PSD), amenintand ca detine arma cu care va face imposibila supunerea la vot a guvernului Orban II, preferand sa mentina tara in stare de ambiguitate, intrucat nu-i convine dansului nici instalarea unui nou guvern dupa trecerea respectivei motiuni, nici respingerea lui:Adica, santaj. Pe cine il ameninta insa acest S. Nicolae cu santajul si cu boicotul? Pe premierul nominalizat Orban? Pe presedintele Iohannis? Ei, as! Adevarul gol-golut este ca ameninta poporul roman. Poporul este cel dintai afectat de criza, poporul are nevoie urgent de un Parlament reprezentativ si de un guvern stabil.Poporului insa incearca acest Nicolae sa-i bage pe gat un premier, dupa ce partidul domniei sale a dat chix cu altii patru, asa cum aratam mai sus. Cine ar avea curajul sa-i incredinteze guvernarea si a cincea oara celui care de patru ori a sfarsit pana acum jalnic?Colac peste pupaza, PSD nici macar nu are un candidat propriu, ca sa-l contrapuna domnului Orban. Este atata penurie de lideri in PSD, incat incearca sa se carpeasca si cauta unul de imprumut.Pur si simplu, Ciolacu si Ponta au cazut la invoiala, cam asa: eu ti-l dau gratis pe Pricopie, pentru ca altul n-ai, iar dumneata ma primesti in alianta si imi dai cateva posturi pentru oamenii mei, dupa ce intram impreuna la guvernare.Am crezut ca intelegerea a dat gres, dupa consultarile de la Cotroceni, dar joi s-a ivit belicos senatorul Serban Nicolae, amenintand cu santajul de care vorbeam. AdicaCum, cat e nevoie? Pana nu se renunta la Orban si se acepta pe Pricopie. Stiti cum vine asta? Ca si cum ai spune ca altfel se publica scrisoarea in "Racnetul Carpatilor".M-as fi simtit foarte rau in locul domnului Remus Pricopie, sa stiu ca sunt sustinut cu santajul de un oarecare Nicolae si nu cu argumente meritorii din partea unuia mai acatarii.Asta imi aduce aminte de un panou electoral mai vechi, cand portretul unei doamne profesor universitar, care candida tot pe lista PSD, avea inscriptionat la loc vizibil un fel de uriasa stampila:Fireste, Vanghelie nu vorbea in nume propriu, vorbea in numele partidului, dar nici Nicolae nu vorbeste in nume propriu. Il sustine liderul PSD, care ameninta tot cu cvorumul, il sustin si alti liderasi mai mici si este aplaudat de numerosi comentatori de la diferite Antene prietene. Sunt incantati cu totii de ideea cu boicotul si cu obstructionarea cvorumului.Mai, oameni buni, eu zic ca nu stiti despre ce vorbiti. Profilul parlamentarului nu este acela de smecheras de pe maidan, care te ameninta in stilul celor cu "taxa de protectie": ori imi dai banii, ori iti ia foc magazinul la noapte!Sa-l obligi pe parlamentar sa lipseasca de la sedinta, pentru ca lipsa lui sa le faca altora mizerii, asta nu se incadreaza deloc in cerintele etice si morale ale unui reprezentant al natiunii.Profilul parlamentarului este acela de om integru, aflat in serviciul alegatorilor, persoana de conduita ireprosabila, exemplu pentru toti ceilalalti. Sa lipsesti de la sedintele Parlamentului, ca un elev care chiuleste de la cursuri, nu este semn nici de integritate, nici de conduita etica sau morala.Chiar Statutul Deputatilor si Senatorilor, aprobat cu Legea 26/2006, prevede expres la art. 28 al (1) caDar ce retin din toata tevatura nu este atat faptul ca se incalca niste regulamente, ci zbuciumul acestor parlamentari sa faca tot ce este omeneste posibil pentru ca ei si partidul lor sa nu se prezinte inapoi la popor.Acesta este fondul problemei si nu exista o mai buna dovada ca PSD s-a prabusit de tot, decat teama de a ajunge fata in fata cu electoratul. Tot ce fac liderii PSD in ultima vreme demonstreaza ca partidul si-a pierdut busola si acum se zbate ca gaina fara cap. Si iata de ce:1. Ridicolul amenintarii cu boicotarea cvorumului la votul de investitura al guvernului Orban II n-a fost inca vazut in toata dimensiunea lui. Dar el va aparea in momentul cand toata tara, si asa deceptionata de guvernarile trecute, va observa zorul cu care social-democratii exacerbeaza criza, in loc s-o potoleasca.Telespectatorul va vedea ca alesii se cearta in loc sa lucreze, iar salile goale in plina sesiune parlamentara, abia inceputa dupa o vacanta la care omul obisnuit nu viseaza intr-o viata, vor da un spectacol dezolant.Pentru alegator, dezgustat de actuala majoritate, asemenea conduita in viata poitica nu poate fi decat un motiv in plus sa-si adanceasca dezgustul, exprimat deja atat in mai, cat si in noiembrie trecut.2. Fara indoiala, situatia unui parlament care se straduieste sa nu intruneasca pe termen lung necesarul cvorum este o premiera, care va atrage atentia Europei, unde mi se pare inevitabil sa apara intrebarea: cine a declansat asemenea nazbatie?Iar raspunsul este clar: a declansat-o Ciolacu, urmasul Dancilei, urmasa lui Dragnea, cel total nefrecventabil pe intreg continentul.3. Toata lumea vede ca PSD a intrat in logica lui Dragnea si incearca "sa-i bage pe gat" Romaniei un premier hodoronc-tronc, scos din manseta, asa cum au fost scosi si Grindanu, Tudose sau Dancila.Cu asmenea experiente, romanii se simt cobaii unui partid. Paharul s-a umplut. Alegatorii asteapta ca alesii sa prezinte o personalitate marcanta, recunoscuta, notorie. Cine o are s-o arate. Cine nu, sa stea deoparte.