Cum a intrerupt Klaus Iohannis emisia Europa FM pentru ca vorbeste lent (Audio)

Ziare.

com

Dupa ce presedintele a spus " PSD a promis salarii, pensii, scoli, manual, spitale, infrastructura, dar pana acum prea putin s-a realizat. Acum, PSD trebuie sa dovedeasca ca ceea ce a promis, face" a urmat o pauza prelungita a presedintelui, pe care sistemul automat a considerat ca trebuie sa o intrerupa.Astfel, a intrat automat in functiune, difuzand piesa "Sam Brown - Stop!", informeaza News.ro.In acest timp, Klaus Iohannis a continuat: "Avem, la un an de la alegerile parlamentare, care au fost castigate de PSD, doua guverne PSD esuate. Acum, primesc sansa de a dovedi ca stiu ce vor si stiu cum se face. In continuare, invit pe toti cei implicati in procedura sa se mobilizeze si sa lucreze repede si bine. Este posibil ca pana la 1 februarie intreaga procedura sa fie finalizata si noul guvern sa se apuce de treaba si sa rezolve problemele, mai degraba decat sa le incurce".Cei de la Europa FM au facut haz de necaz. "Acel moment cand presedintele Klaus Iohannis transforma o declaratie intr-o dedicatie...", au scris ei pe Facebook A.S.