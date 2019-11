Cum s-au vazut alegerile prezidentiale din sediul PNL: Ingramadeala mare la poza succesului zdrobitor

Importanta scorului

De altfel, faptul ca anticipa o victorie facila impotriva liderului PSD s-a vazut si in relaxarea lui Klaus Iohannis, atunci cand duminica, in jurul pranzului, a venit la sediul PNL, acolo unde era organizat un centru de comanda condus de vicepresedintele PNL Dan Motreanu, europarlamentar, seful de campanie al liberalilor pentru alegerile prezidentiale.PNL pregatise deja in curtea partidului doua corturi pentru sutele de membri PNL din Bucuresti si din TNL care urmau sa vina sa sarbatoareasca victoria.De ce era important un scor zdrobitor impotriva Vioricai Dancila? Raspunsul a venit de la unul dintre membrii staff-ului PNL. "", explica acesta.Discursurile electorale PNL au rulat "in bucla" duminica dupa-masa in curtea din Aleea Modrogan. Curtea era plina de reprezentantii mass-media. Care transmiteau ultimele stiri din sediul partidului. In timp ce invitatii erau serviti din belsug cu sucuri, cafea, apa si kefir.Din centrul de comanda al partidului mai coboarau, din cand in cand, Alina Gorghiu si Rares Bogdan, pentru a transmite cum se voteaza in diaspora, care este prezenta la vot si, cel mai important, cum arata exit-poll-urile. Cifrele oscilau, intre 57-59% pentru Iohannis, rezultatul era inca incert, dar exista speranta."Diaspora sare de 1 milion de oameni pana la inchiderea urnelor, se misca si urbanul", radiaza Rares Bogdan.Liderii partidului facusera pariuri inca din timpul zilei, ne-a spus unul dintre membrii staff-ului. Ce scor va obtine Iohannis? Cei mai multi erau in marja lui 60%, dar nu lipseau nici cei care visau la un scor de peste 70%. Unul dintre liberalii de top a indraznit chiar si un spectaculos 74%.Caderea serii avea sa aduca primele vesti bune, Iohannis depasea lejer pragul de 60%, iar cifrele erau in crestere, diaspora continua sa voteze, iar seara iesea la vot electoratul din orase.Incet-incet, la sediul partidului incep sa apara primii liberali, care vin sa se bucure de victorie, esaloanele 3-4 si de la tineretul liberal. Apar si primele platouri pline cu mancare si prajituri.In jurul orei 19.00, apare premierul Ludovic Orban bine-dispus de rezultate. Sta minute bune de vorba cu presa. Marturiseste ca pariul lui a fost unul de peste 60 la suta in ce priveste scorul pe care il va obtine Klaus Iohannis in acest scrutin: "Am spus ca Iohannis va castiga cu 69,5%".In timpul asta, pe mese apareau noi platouri de mancare si placinte. Iar in curte incep sa intre si politicienii din varfurile partidului.Nu toti liberalii au acces la centrul de comanda de la etaj. Pe scari, un angajat al partidului este cel care decide cine urca si cine nu. Verifica atent, cu ochii pe un tabel, numele si functia celui care vrea sa fie in cercul zero al puterii din PNL.Incet, incet, holul si salile de la parter devin neincapatoare. Lumea se imbulzeste la victorir. "Inainte de europarlamentare nu erau decat vreo 10 insi in curtea asta, acum nu mai ai loc sa treci", spune mucalit unul dintre angajatii partidului.Unul dupa altul, vin o parte din membrii guvernului, europarlamentari, primari si consilieri locali. Toti vor sa fie in poza succesului. Cristian Busoi, Mara Mares, Ben-Oni Ardelean, Gheorghe Falca, Cristian Traila, Dan Cristian Popescu, Sebastian Burduja isi fac loc cu greu prin multime.Ln sediul partidului vine si revolutionarul Marian Ceausescu, care aduce cu el un buchet de flori pentru liderii liberali, elegant decorat, un pahar de coliva - pentru amintirea PSD si o sampanie pentru copii, pentru a sarbatori evenimentul.La 20.30 vine si Klaus Iohannis, care este asteptat in curtea PNL de sefii partidului, in uralelor zecilor de membri PNL. Inr-o harmalaie de nedescris urca in centrul de comanda de la etaj."Timp de 5 ani nu-l mai vede lumea pe aici", spune mucalit unul dintre cei prezenti.Vin tot mai multi lideri liberali, apar tot mai multe platouri de fripturi, mici si muraturi, baxuri cu sucuri si apa. Listele cu cei care au voie sa urce sunt iarasi verificate si para-verificate, la etaj trebuie sa ajunga doar VIP-urile partidului.Tavile cu mancare sunt duse si in centrul de comanda. Toti vor sa faca poze cu vedetele serii: Iohannis, Orban sau Rares Bogdan. Vor o amintire din acest moment, cand PNL a zdrobit PSD.Imbulzeala devine atat de mare, incat Iohannis e la un pas sa piarda exit-poll-urile de la ora 21.00. Zecile de membrii PNL coboara cu greu pe scarita, pentru a ajunge in curtea din Modrogan.Noroc cu cineva cu initiativa, care face ordine: "Toata lumea afara! Tot partidul sa iasa afara! Faceti loc presedintelui!".Din partid ies pe rand intai cei de la parter, apoi sefii. Iohannis se strecoara si el incet spre scena.Vestile sunt intampinate cu urale si o explozie de bucurie. Se fac poze, toata lumea se imbratiseaza cu toata lumea, apoi Iohannis tine primul discurs din preambulul celui de-al doilea mandat de presedinte.Revolutionarul Marian Ceausescu sparge gheata si desface sampania pentru copii, apoi ii ofera florile lui Iohannis: "Din partea la astia care au castigat. Astia care au avut curajul sa loveasca PSD-ul. Astia!""Domnule prim-ministru aveti grija ce faceti pentru tara," ii transmite Ceausescu si lui Orban.Dupa care Iohannis se retrage in centrul de comanda, iar scena este ocupata de membrii PNL care se bucura sa se fotografieze la pupitrul la care si-a savurat victoria seful statului.Finalul i-a apartinut lui Klaus Iohannis. In drum spre masina, s-a oprit si a facut mai multe fotografii cu jurnalistii prezenti. Zambitor, cu un soi de ingaduinta, nedusa pana la a raspunde si la intrebari.