De ce ataca Ambasada Rusiei Casa Regala? E o provocare, Iohannis trebuie sa iasa din paradigma serviciilor, care a dus politica externa a Romaniei in sant Interviu

Zilele acestea, Ambasada Federatiei Ruse la Bucuresti a publicat un text destul de lung, pe contul de Facebook, in care Custodele Coroanei, Principesa Margareta, este pusa la punct pentru ca a preluat fake news-uri si naratiuni ale NATO si SUA. Am citat. Si urmeaza o intreaga enumerare de asa-zice minciuni ale Occidentului, incepand cu Crimeea si pana la bazinul Marii Negre. Limbajul nu e nici el unul in limitele uzantelor diplomatice. Dar trebuie mentionat ca ambasadorul Rusiei nu a reactionat pe loc, pentru ca Principesa Margareta a criticat geopolitica Rusiei la un dineu al Casei Regale, unde erau prezenti diplomati, ci abia la o zi dupa. Care e explicatia?

O sa insist sa comentati scandalul, chiar daca nu doriti. Pana acum, Rusia, prin reprezentantii ei, s-a ferit sa critice Casa Regala a Romaniei. Mai mult, Regele Mihai a dat cateva interviuri ample in presa moscovita, era privit cu mare respect acolo, fusese invitat de Putin la parada de ziua victoriei din Piata Rosie. Iar acum, pentru prima data, intr-o postare a Ambasadei, Rusia e foarte agresiva cu Casa Regala, in urma unui discurs tinut de Custodele Coroanei. Care sunt aici miza si oportunitatea?

S-a impus sau nu o reactie la nivel oficial, a Ministerului Afacerilor Externe, fata de atitudinea belicoasa a Ambasadei? Ambasadorul rus a fost convocat, marti, la MAE.

Acest conflict, sa ii spunem asa, survine in contextul imediat postelectoral, cu Klaus Iohannis confirmat pentru cel de-al doilea mandat. E Moscova nefericita cu aceasta alegere a romanilor?

Din cate ati putut observa, s-a simtit coada Rusiei in scrutinul prezidential, direct sau nu?

Rezultatul alegerilor de la Bucuresti a fost interpretat de presa internationala drept o desprindere a Romaniei din randul statelor cu regimuri asa-numite iliberale. E o interpretare generoasa? Era Romania in riscul de a deveni un astfel de regim?

Cum vedeti prioritatile lui Klaus Iohannis de politica externa in acest al doilea mandat? In fond, prezervarea parcursului european, tema a campaniei, nu mai este de actualitate, nu mai ameninta nimeni vreo indepartare a Romaniei de UE.

E inevitabila intrebarea privind Chisinaul. In primul mandat, presedintele nu a fost atat de interesat de Republica Moldova. Are acum motive sa isi mareasca interesul? Ce are de facut?

Lucrurile nu sunt limpezi nici in Republica Moldova, unde mai intai Andrei Nastase a pierdut Primaria Chisinau, iar apoi Guvernul Maia Sandu a fost demis. Inseamna asta ca planul aliantei dintre pro-europenii de la ACUM si socialistii lui Dodon a fost o idee rea?

Care sunt planurile de iesire pentru Chisinau, daca mai sunt?

As vrea sa revenim putin si la Bucuresti, unde Klaus Iohannis a fost reconfirmat pentru al doilea mandat, iar guvernarea este acum la PNL. Presedintele pare a fi inceput altfel, sa spun asa, convoaca ministri la Cotroceni, vorbeste despre miza localelor si legislativelor. Sa ne asteptam la un alt profil prezidential?

Sunt teme pe care i le-am propus: punctul de plecare a fost acela al provocarilor pe care Ambasada Rusiei la Bucuresti incearca sa le impuna pe agenda, dar dialogul a privit mizele de politica externa si felul in care presedintele le poate integra in acest al doilea mandat la Cotroceni.- In relatia Romaniei cu Rusia, diplomatia traditionala a murit demult, facand loc ciomagelilor pe retelele sociale. Asta si pentru ca relatia a fost si a ramas sub controlul serviciilor, romanesti si rusesti.(...) Ar fi o naivitate sa va inchipuiti ca in materie de propaganda si manipulare, cei de la Bucuresti ar putea sa invete ceva de la rusi.- Rusiei ii este egal cine iese presedinte, pentru ca Moscova discuta cu Washington-ul dosarele care privesc Romania, nu le discuta cu Bucurestiul.- Epoca Liviu Dragnea a fost cel mai bun tratament la viroza iliberala care a cuprins Europa.- I-as recomanda presedintelui sa iasa din paradigma serviciilor, care a dus politica externa a Romaniei in sant, si sa-si caute colaboratori mai tineri, proaspeti, care nu sunt incarcati de zgura trecutului si a intereselor personale, care nu au incasat bani pentru lobby facut la Bucuresti in favoarea unor politicieni de la Chisinau.Ambasadorul Valeri Kuzmin e un diplomat modest, adus de la pensie, dupa un mandat inconsistent la Chisinau, in care a jucat prost cam toate cartile pe care le avea in mana. Kuzmin a transformat diplomatia ruseasca in propaganda si manipulare ieftine. Sa-l numesti la Bucuresti e un semn de desconsiderare. E momentul cel mai de jos al relatiei bilaterale, intr-un context geopolitic aflat sub impactul anexarii peninsulei Crimeea.Chiar intr-un alt context mai favorabil, cu ambasadorul Kuzmin nu poti construi nimic, cred ca are acces doar la nivel de director in MAE al Rusiei, nici vorba de viceministri sau ministru de Externe. Spre deosebire de Kuzmin, ultimii doi predecesori ai sai erau diplomati mai influenti din sistemul diplomatic rusesc, cu contacte la nivelul conducerii ministerului. Dar relatiile Rusiei cu Romania nu s-au imbunatatit, si nu din cauza lui Traian Basescu, cum cred multi nu doar la Moscova, ci si la Bucuresti.Vreau sa subliniez un lucru. E de o tristete coplesitoare faptul ca o tara intreaga comenteaza postarile unei ambasade ostile. De altfel, asta si urmareste Ambasada Rusiei, sa scrie agenda publica in Romania. Si, se pare ca reuseste destul de bine. Nu e de comentat public postarea. Sunt acolo tezele obisnuite ale variantei rusesti de "adevar". Ele pot fi contrazise cu argumente, fara nervozitate, fara convocari de ambasadori si presiune pe MAE sa declare persona non grata pe Valeri Kuzmin. Altceva e important aici. Despre acest lucru vreau sa vorbesc.In relatia Romaniei cu Rusia, diplomatia traditionala a murit demult facand loc ciomagelilor pe retelele sociale. Asta si pentru ca relatia a fost si a ramas sub controlul serviciilor, romanesti si rusesti. A unor oameni cu un nivel precar de inteligenta si cultura. Multi dintre cei care se ocupa de relatia bilaterala, si de o parte si de alta, sunt paranoici de profesie.Nu s-a construit mai nimic in ultimii 30 de ani. E un santier imens pe care bate vantul. Iar dupa 2016, odata cu numirea lui Kuzmin, Moscova a pus la congelat relatia cu Bucurestiul. N-o sa vedeti ambasadele Rusiei de la Varsovia, Vilnius, Tallin, Riga facand astfel de exercitii de diplomatie publica. Nu si-ar permite. Tine si de consideratia pe care o are Rusia fata de tarile respective. De la relatia cu Romania, Rusia nu vrea nimic. Cum nici Romania nu vrea nimic de le relatia cu Rusia. Daca va dori sa rezolve dosare care privesc Romania, Rusia va discuta cu partenerii Bucurestiului, cu Washington, Londra sau Berlin, iar acestia se vor adresa Romaniei, in numele Rusiei.Moscova nu considera Bucurestiul ca fiind un interlocutor valabil. Ca sa discute direct, ar trebui sa existe un minim de incredere. Or, construirea unui nivel minim de incredere poate fi un obiectiv pe termen lung. Insa, in Aleea Modrogan nu exista planificare politica. Fiecare ambasador incarca relatia cu ceea ce stie si el mai bine. Nu exista nici o continuitate in politici, in abordari, totul e .... paranoia. Ajunge sa te uiti la harta ca sa intelegi ca nu poti sa-ti bati joc de relatia cu Rusia, lasand-o atatia ani pe mana serviciilor!Ambasada s-a folosit de acest discurs ca de un pretext pentru a repeta mesajele propagandei rusesti. A mizat pe vizibilitatea si prestigiul Casei Regale, pe faptul ca va starni emotie publica criticand-o. Si a castigat, ne-a manipulat pe toti. De trei zile, doar despre asta vorbim. Sigur ca si ambasadorul Kuzmin stie ca Romania e republica, ca in fond e discursul unei persoane particulare, care nu angajeaza cu nimic institutiile statului. In acelasi timp, el stie ca discursul exprima niste pozitii imbratisate nu doar de establishmentul militar de la Bucuresti, ci de Romania profunda.Acest atac marcheaza si o evolutie in atitudinea Moscovei fata de Casa Regala. Cert este ca Regele Mihai avea suficienta experienta ca sa nu iasa in public cu astfel de declaratii. El stia ca statutul de monarh nu-i permite sa faca analize geopolitice pe zona extinsa a Marii Negre. Nu uitati ca Regele Mihai era consiliat de un profesor britanic, cunoscut expert pe probleme militare si de securitate, Jonathan Eyal.Intr-un fel si MAE a picat in plasa intinsa de ambasadorul Kuzmin. A ridicat miza scandalului, l-a alimentat. Ceea ce a facut si mai vizibila postarea Ambasadei, mai precis ideile din acea postare. Ma intreb de ce au facut acest lucru? Poate ca cei din conducerea MAE stau toata ziua cu ochii in televizor. Este o echipa nesigura, o simbioza de PSD si servicii, echipa lipsita de experienta care presteaza pentru aplauzele de la peluza. Cea mai probabila varianta. Sau prin convocarea ambasadorului Rusiei, MAE alimenteaza voit astfel de scandaluri pentru a distrage atentia de la numiri controversate, musamalizari de dosare, teme care-l pot pune intr-o lumina proasta.Asta cred ca s-a intamplat in decembrie 2018, cu razboiul postarilor, cand scandalul generat de ambasadorul Kuzmin la care a raspuns Ambasada Romaniei la Moscova a acoperit declaratiile foarte dure ale lui Junker despre capacitatea redusa a Romaniei de a asigura presedintia UE. Atunci stiu ca institutiile romanesti au alimentat acel scandal.Ar fi o naivitate sa va inchipuiti ca in materie de propaganda si manipulare cei de la Bucuresti ar putea sa invete ceva de la rusi. Nu uitati ca prima revolutie televizata a fost in Romania, nu in Rusia.Deloc. Presedintele are presa buna la Moscova. La debutul primului mandat exista speranta ca fiind un sas, deci un om serios, si nu un roman, presedintele Iohannis poate contribui la relansarea dialogului politic la nivel inalt romano-rus. Spre deosebire de Basescu, care avea si are pana astazi o imagine foarte proasta in presa moscovita, mai ales pentru declaratiile sale antirusesti, presedintele Iohannis are o imagine infinit mai buna. In acelasi timp, contextul regional nu ofera ocazia unui dezghet intre Bucuresti si Moscova. Este o iluzie sa va inchipuiti ca vreo cancelarie importanta din lume l-a premiat pe Basescu pentru declaratiile lui belicoase sau ca Romania n-ar fi partener de incredere al americanilor pentru ca Iohannis nu se injura cu Putin.Raspunsul la intrebarea dvs este ca Rusiei ii este egal cine iese presedinte, pentru ca Moscova discuta cu Washington-ul dosarele care privesc Romania, nu le discuta cu Bucurestiul.Rusia are resurse putine de investit in Romania. Principalul instrument de diplomatie publica e contul de facebook al Ambasadei. Acolo n-am vazut postari sau sugestii ca Rusia ar prefera un candidat sau altul. Nici in presa din Rusia, vorbesc de presa serioasa, n-am vazut nimic. Presa importanta, credibila, nu organe de manipulare publica, se documenteaza despre Romania de la Chisinau si din presa internationala. In ultima perioada mai ales din presa occidentala. Rusia n-are corespondenti la Bucuresti, intereseaza prea putin Romania.Cu totul altceva este fluxul agentiei Sputnik, care a sustint candidatul PSD si a fost tare vocal anti-Iohannis. Dar mai degraba intr-o nota foarte ideologica, de promovare a unui tip de conservatorism antioccidental.Sigur ca exista. InsaSunt mai multe motive pentru care Romania nu va urma parcursul tarilor din Visegrad, unde s-au consolidat regimuri iliberale. Ungaria, Cehia, Polonia au avut un alt parcurs postcomunist. In aceste tari s-a facut terapie de soc, nivelul de trai din ele e mult peste cel din Romania, capacitatea lor de a atrage investitii straine e net superiora. Uitati-va la elita de la Budapesta sau Varsovia! E o prapastie intre ce exista la Bucuresti, in toate domeniile, si ce poti gasi la Budapesta sau Varsovia.De la elita politica, establishment militar, de securitate si politica externa, la profesori si corpul de experti din universitati si fundatii. Sunt foste republici sovietice care stau mult mai bine la unele capitole decat Romania. Societatea civila, formatorii de opinie, intelectualitatea romaneasca a mizat exclusiv de Bruxelles in efortul de modernizare. De aici si cota de incredere ridicata in institutiile europene, in dauna celor romanesti. Epoca Liviu Dragnea a fost cel mai bun tratament la viroza iliberala care a cuprins Europa.E un presedinte putin spectaculos, nu se lasa usor descoperit. Vad ca ramane puternic ancorat in relatia transatlantica, este dedicat profund orientarii spre Vest a Romaniei.Interpreteaza o partitura sensibil diferita de a vecinilor Romaniei, mult mai spectaculosi, ca sa spun galagiosi.Odata cu iesirea din scena a oligarhului Vlad Plahotniuc, interesul presedintelui Iohannis pentru Moldova pare sa fi crescut. Are multi simpatizanti in Moldova, a luat zeci de mii de voturi acolo. Are toate motivele ca sa acorde mai multa atentie dosarului Moldova.Urmeaza cativa ani decisivi pentru Moldova, presedintele trebuie sa fie pregatit pe toate dosarele, miza este nu doar destinul Basarabiei, ci chiar securitatea Romaniei.Alternativa in acel moment era alianta dintre Dodon si Plahotniuc. Asta se negociase in culise, se pregatise in aprilie-mai. De fapt, asta si avem acum, dupa caderea guvernului Maia Sandu, la 12 noiembrie.Alianta ACUM-PSRM are mai multe plusuri: l-a scos pe Plahotniuc, un lider al lumii criminale din tranzitia post-sovietica, de pe scena politica, spre disperarea multor consilieri de la Bucuresti, care mancau o paine buna in solda oligarhului, si a permis supravietuirea ACUM. In cazul in care Maia Sandu si Andrei Nastase nu s-ar fi dus la guvernare, poate ca astazi nici nu mai erau in Moldova. Sau daca erau, erau inchisi.Chiar daca a guvernat doar cinci luni, ACUM a dat o noua dinamica vietii politice de la Chisinau, a readus speranta si a deblocat creditarea externa. Totodata, caderea guvernului Maia Sandu a fost ca o hartie de turnesol pentru democratii de la Chisinau, aliatii PSD-ului din Romania, care au adus un guvern pro-rusesc la conducerea Republicii Moldova.A fost o hartie de turnesol utila si pentru Bucuresti, unde sustinatorii lui Plahotniuc si ai democratilor s-au incurcat in propriile afirmatii.Maia Sandu si Andrei Nastase trebuie sa se pregateasca pentru campania electorala prezidentiala de anul viitor. Sa propulseze cel mai bun candidat cu sanse de a-l invinge pe Dodon. Sa-si consolideze structurile de partid, sa se maturizeze ca oameni politici, sa nu vada in anticoruptie panaceu. Moldova are nevoie de mult mai mult.Sandu si Nastase trebuie sa recupereze vechile retele ale liberal - democratilor lui Filat, sa deschida canale de comunicare cu democratii lui Filip. E o lista prea lunga. Oricum, ei stiu mai bine decat noi ce au de facut. Sa renuntam la atitudinea asta aroganta ca noi stim mai bine decat ei care e situatia din Republica Moldova. Ca nu stim.Putin probabil ca presedintele va juca altfel. Diferenta o s-o dea un guvern construit de PNL sau in jurul PNL, cu care presedintele o sa colaboreze bine, mai ales pe probleme militare, de politica externa, transporturi, finante. Domnul Iohannis nu se vrea singur jucator pe toate dosarele, n-are astfel de orgolii, cred ca domnia sa isi doreste la Palatul Victoria o echipa cu care sa lucreze in tandem.De vreme ce zonele de politica externa si de securitate sunt cele mai conservatoare, cel mai putin permeabile la schimbare si reforme, cred ca presedintele va amana pentru sfarsitul mandatului modernizarea lor. Oricum, deocamdata nici n-ar avea echipa pentru asta, fapt demonstrat de mentinerea oamenilor din PSD si zona serviciilor secrete pesedizate la comanda acestor domenii.