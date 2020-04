Declaratiile lui Iohannis despre autonomia Tinutului Secuiesc ajung pe masa Consiliului Discriminarii

Ziare.

Presedintele CNCD, Csaba Asztalos, a spus ca aceasta este singura plangere inregistrata pana la ora pranzului cu privire la afirmatiile sefului statului."Prin declaratia rostita de el se creeaza o atmosfera dezagreabila la nivelul comunitatii maghiare. Agraveaza situatia si faptul ca domnia sa are calitatea de Presedinte al Romaniei, ceea ce insufla sentimentul ca insusi statul roman actioneaza impotriva cetatenilor sai de etnie maghiara", potrivit sesizarii transmisa de Asociatia pentru Protectia Drepturilor Minoritare "Miko Imre" la CNCD.Klaus Iohannis a spus, miercuri, ca "este incredibil ce se intampla in Parlament! PSD a ajutat UDMR sa treaca prin Camera Deputatilor o lege prin care da autonomie larga Tinutului Secuiesc. Este incredibil unde s-a ajuns cu acest PSD , ce intelegeri se fac in Parlamentul Romaniei".Potrivit presedintelui, in timp ce autoritatile se lupta cu pandemia, PSD "se lupta in birourile secrete din Parlament ca sa dea Ardealul ungurilor"."Asta inseamna o majoritate toxica. Se intelege acum mai bine de ce am vrut alegeri anticipate: nu mai vreau ca problemele importante ale natiunii sa fie hotarate de PSD, impotriva Romaniei si a romanilor. Este inadmisibil asa ceva", a declarat Iohannis, adaugand ca atat timp cat va fi presedinte , o astfel de lege nu va exista.Ulterior acestor declaratii, senatorii au respins, cu majoritate de voturi, legea privind autonomia Tinutului Secuiesc. Acest proiect de lege a fost adoptat anterior tacit de Camera Deputatilor. Senatul s-a intrunit in sedinta de urgenta, avand doar acest proiect pe ordinea de zi.