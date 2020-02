Decretul privind desemnarea lui Florin Citu premier, publicat in Monitorul Oficial

Ziare.

"Se desemneaza domnul Vasile-Florin Citu in calitate de candidat la functia de prim-ministru, pentru a cere votul de incredere al Parlamentului asupra programului si listei noului Guvern, potrivit art. 103 alin. 2 din Constitutia Romaniei, republicata", se arata in decretul semnat de presedintele Klaus Iohannis.Anterior, Administratia Prezidentiala anuntase ca presedintele Iohannis a semnat decretul prin care il desemneaza pe Florin Citu in calitate de candidat la functia de prim-ministru pentru a cere votul de incredere al Parlamentului asupra programului si listei noului Guvern, a anuntat Administratia Prezidentiala.Seful statului a anuntat, miercuri, ca l-a desemnat pe Florin Citu pentru functia de prim-ministru, in urma consultarilor cu partidele si formatiunile parlamentare "Au trecut cele 15 zile in care, conform regulamentului, ar fi trebuit sa se faca un vot. Nu s-a votat si atunci am intrat in riscul unui blocaj total in Parlament. Pentru a depasi acest blocaj, premierul desemnat, domnul Ludovic Orban, si-a depus mandatul si pentru astazi deja am convocat consultari cu partidele parlamentare.Noi nu ne dorim sa blocam Romania. Noi ne dorim sa mergem mai departe si sa rezolvam problemele tarii, sa rezolvam problemele romanilor. Asadar, dupa consultari, acum, am decis deja sa fac o desemnare pentru a misca lucrurile in asa fel incat sa nu ne blocam politic.Asadar, astazi am decis sa desemnez pentru pozitia de prim-ministru pe domnul Vasile Florin Citu, actualmente ministru al Finantelor Publice, care se va prezenta, sper, intr-un timp scurt in fata Parlamentului, cu o echipa guvernamentala si un program de guvernare", a aratat presedintele, intr-o declaratie de presa sustinuta la Palatul Cotroceni.