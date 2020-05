Denunt penal impotriva lui Iohannis pentru instigare la ura si discriminare, depus de Laszlo Tokes

Ziare.

Potrivit unui comunicat al CNMT transmis marti, demersul vine dupa declaratia lui Klaus Iohannis privind autonomia Tinutului Secuiesc care va trebui sa conduca la continuarea urmaririi penale dupa incetarea mandatului prezidential."Consiliul National Maghiar din Transilvania, prin Laszlo Tokes, presedinte, si Consiliul National Secuiesc, prin Balazs Izsak, presedinte, au inaintat Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) un denunt penal impotriva presedintelui Romaniei, Klaus Werner Iohannis, considerand ca paratul se face vinovat de comiterea infractiunii de instigare la ura si discriminare savarsita prin declaratia televizata din data de 29 aprilie 2020. Declaratia incriminata va trebui sa conduca la continuarea urmaririi penale dupa incetarea mandatului prezidential", se arata in comunicat.Tokes si Balazs au sustinut ca declaratia televizata a presedintelui, insotita de gesticulatie ba "razboinica, ba ridiculizanta", "a produs mari emotii atat la noi in tara cat si in tara vecina ponegrita"."Textul are trei lacune principale: nu este adevarat, incita publicul roman impotriva celor doua categorii de persoane vizate, ungurii si pesedistii si poate altera relatiile de vecinatate cu Ungaria. Presedintele Romȃniei are memorie scurta, despre dezlipirea Ardealului, in anul 2014 a afirmat exact contrariul!", se mai arata in comunicat.Liderii CNMT si CNS au subliniat ca "scopul infractional" al declaratiei presedintelui Iohannis se poate determina usor, acesta intentionand sa "disemineze idei si opinii prin incitarea publicului impotriva a doua categorii de persoane, cea a cetatenilor romani de nationalitate maghiara si cea a cetatenilor romani care sunt votantii PSD!"."Presedintele Klaus Johannis, in fata camerelor, a recurs la metoda obisnuita, global raspandita de multa vreme, si anume aceea de a prezenta oponentii politici ca fiind straini de neam si tradatori de tara. (...) Pare sa uite faptul ca, in calitate de presedinte al Romaniei, este seful unui stat in care coexista multe nationalitati, astfel ca a emite declaratii, de un dispret si de o aversiune etnica vadite, care fac trimitere la cea mai numeroasa minoritate din Romania ca la un inamic al statului intruneste elementele constitutive ale infractiunii de instigare prevazuta si pedepsita de art. 360 C.Penal", au mentionat liderii CNMT si CNS.