Dupa starea de urgenta am putea intra in stare de alerta. Ce implica aceasta situatie exceptionala

Ce presupune starea de alerta?

Ziare.

com

Intrebat daca, dupa 15 mai, are posibilitatea sa prelungeasca starea de urgenta sau daca Guvernul poate da stare de alerta, Iohannis a spus ca este posibil sa fie stare de alerta dupa aceasta data."Decizia nu o vom lua maine (miercuri - n.r.) fiindca vrem sa urmarim cum evolueaza situatia din punct de vedere epidemiologic. Si decizia daca vom prelungi starea de urgenta sau daca vom gasi o forma alternativa, de exemplu, stare de alerta, o vom lua probabil in cursul saptamanii viitoare, cand avem noi date despre mersul epidemiei, insa pot sa va spun, poate cu titlu de premiera, ca legislatia secundara aferenta variantei in care nu prelungim starea de urgenta este aproape finalizata. Eu am dorit sa fim pregatiti din timp si pentru o varianta si pentru cealalta", a spus Iohannis.Starea de alerta este reglementata de articolul 53 din Constitutia Romaniei, dar si de OUG 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta. Legea fundamentala spune ca starea de alerta trebuie sa fie aplicata in mod nediscriminatoriu si fara a aduce atingere libertatii.Aceasta va permite autoritatilor sa mentina anumite restrictii pentru a limita efectele negative provocate de epidemia de COVID-19.Potrivit articolului 53 alineatul (1) din Constitutie, "exercitiul unor drepturi sau al unor libertati poate fi restrans numai prin lege si numai daca se impune, dupa caz, pentru: apararea securitatii nationale, a ordinii, a sanatatii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertatilor cetatenilor; desfasurarea instructiei penale; prevenirea consecintelor unei calamitati naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav".Alineatul (2) al aceluiasi articol prevede ca "Restrangerea poate fi dispusa numai daca este necesara intr-o societate democratica. Masura trebuie sa fie proportionala cu situatia care a determinat-o, sa fie aplicata in mod nediscriminatoriu si fara a aduce atingere existentei dreptului sau a libertatii".Pe de alta parte, un alt act normativ care stabileste reglementari in cazul starii de alerta este Ordonanta de urgenta nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de UrgentaConform articolului 2 litera f) a OUG 21/2004, starea de alerta se refera la punerea de indata in aplicare a planurilor de actiuni si masuri de prevenire, avertizare a populatiei, limitare si inlaturare a consecintelor situatiei de urgenta.De asemenea, si articolul articolul 4 din aceesi ordonanta de urgenta stabileste la articolul (2) ca "Pe timpul starii de alerta se pot dispune, cu respectarea prevederilor art. 53 din Constitutia Romaniei masuri pentru restrangerea unor drepturi sau libertati fundamentale referitoare, dupa caz, la libera circulatie, inviolabilitatea domiciliului, interzicerea muncii fortate, dreptul de proprietate privata ori la protectia sociala a muncii, aflate in stransa relatie de cauzalitate cu situatia produsa si cu modalitatile specifice de gestionare a acesteia".