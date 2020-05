Iohannis: Din 15 mai se deschid saloanele de infrumusetare si cabinetele stomatologice

LIVE

Conditiile anuntate de Arafat

Ziare.

com

Astfel, dupa sedinta la care a convocat mai multi reprezentanti ai Guvernului, pe tema masurilor de gestionare a epidemiei COVID-19, presedintele a transmis ca starea de urgenta nu va fi prelungita si ca data de 14 mai va fi ultima zi de stare de urgenta, urmand ca apoi Romania sa intre in stare de alerta."Din 15 mai vom avea la dispozitie saloanele de ingrijire personala (coafura, frizerie etc.)", a spus presedintele Romaniei.El a precizat ca se vor redeschide si cabinetele stomatologice si muzeele, dar in conditii speciale de distantare si igiena.De asemenea, presedintele a punctat ca dupa 15 mai vom avea voie sa ne deplasam in interiorul localitatii fara sa declaram in prealabil unde mergem."Deplasarile vor fi restrictionate pentru a pleca din localitate, dar sunt si exceptii. E voie sa se plece in interes de serviciu, pentru probleme medicale, pentru sport individual, mers cu bicicleta etc. Sunt interzise intalnirile cu mai mult de 3 persoane", a spus Iohannis.Totusi, Iohannis a precizat ca "toti vom purta masca in spatii inchise si transportul in comun".Acum cateva zile a vorbit si seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta despre redeschiderea saloanelor de infrumusetare. Raed Arafat a precizat ca acestea vor putea functiona doar daca angajatii si clientii accepta sa respecte reguli noi "Ai nevoie de masuri speciale pentru frizerii, pentru cosmetica. Nu poti nelimitat sa le tii inchise, trebuie sa-si reia activitatea, dar sub o forma noua", a sustinut Raed Arafat.Acesta a explicat si cateva dintre regulile care vor fi impuse acestui tip de afacere."Posibil ca nu vor avea zona de asteptare, trebuie sa te programezi, te duci direct la programare, stii ca esti asteptat.Ai intarziat, vine altul in locul tau, nu stai si astepti acolo. Te duci si te plimbi pe strada o jumatate de ora si te intorci, nu stai acolo.Zona de asteptare va deveni una sensibila, va trebui sa nu mai existe temporar.Trebuie sa se inteleaga ca ne gandim cu colegii specialisti la acest domeniu, la masuri punctuale, pe diferite domenii, care trebuie sa fie luate ca masuri compensatorii la masurile de relaxare", a adaugat Raed Arafat.