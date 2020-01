Elita mondiala s-a reunit la Davos, Romania a stralucit prin absenta: De ce ratam cu incapatanare, in fiecare an, o oportunitate uriasa? Interviu

Ce se intampla la Davos

Spuneti-ne mai intai de ce ar fi fost important sa avem macar un roman prezent zilele acestea la Davos.

Presedintele Basescu a fost la Davos vreodata?

Daca e asa, noi de ce nu suntem prezenti niciodata, de ce nu suntem interesati? Anul trecut a participat Ana Birchall, pe atunci vicepremier , dar a fost o exceptie.

Credeti in explicatia oferita de premierul Orban, ca invitatia ar fi fost trimisa fostului guvern, iar intre timp s-a inchis lista participantilor?

Credeti ca este si o problema care tine de taxa de participare destul de piperata, de costuri?

Cui sa reprosam ca anul acesta nu am fost la Davos, catre cine sa ne indreptam atentia?

Dar presedintele Iohannis nu are nicio responsabilitate, tinand cont de atributiile sale constitutionale privind politica externa?

Problema nu e ca presedintele nu e la Davos, problema e ca nu e nimeni la Davos. Nici premierul, nimeni

Lumea se reasaza, iti trebuie cat mai multa informatie,, direct de la sursa, iar Davosul era locul in care "poti sa ai intalniri care altfel ti-ar lua luni de zile si te-ar costa o gramada de bani", si totodata "cea mai simpla metoda de a pune interesul Romaniei, sau ingrijorarile, obiectiile, punctele de vedere, in circulatia agendei mondiale", adauga fostul consilier prezidential pe probleme de securitate Iulian Fota.Elita lumii s-a reunit saptamana aceasta la Davos (Elvetia), unde a avut loc editia 50, aniversara, a Forumului Economic Mondial. Circa 3.000 dintre cei mai importanti oameni ai planetei (foto) s-au strans la un loc pentru a discuta despre problemele majore actuale, si, din pacate, printre ei nu s-a aflat nici macar un reprezentant al Romaniei.Din niciun domeniu - nici politic, nici economic, nici din lumea afacerilor, nici macar din mediul cultural, academic sau din randurile societatii civile. Nimeni.In schimb, au fost prezente circa, dar si 116 miliardari. Presedintele SUA,, cancelarul Germaniei,al Marii Britanii, presedintele Comisiei Europene,, presedintele Parlamentului European,, secretarul general al ONU,, directorul FMI,, presedintele Bancii Central Europene,, secretarul general al NATO,, au venit la Davos, dar si activista pentru mediu, alti banckeri si investitori importanti, alaturi de lideri de mari sindicate, sefi de organizatii internationale sau celebritati din lumea artistica, conform site-ului oficial Anul acesta, principalul obiectiv fixat a fost "crearea unei lumi coezive si sustenabile", cu cele sapte teme majore alese in mod special: Sanatate, Ecologie, Economie, Societate, Industrie, Tehnologie si Geopolitica, topicuri explorate in aproapediferite.Deschizand harta tarilor participante, observam cu jena ca Romania este colorata in gri, ca si ... Groenlanda sau nordul Africii. Adica a lipsit cu desavarsire.In schimb, Marea Britanie a avut o delegatie de 270 de reprezentanti, Germania - 137, China - 74, Rusia - 55, in timp cedin cele mai variate domenii, de la energie, tehnologie si mediu, pana la arta, sport sau finante-banci.Pana si Albania a fost prezenta la Davos, la fel si Bulgaria, Ungaria sau chiar Kazahstanul si Sri Lanka. Monaco si Vatican si-au trimis cate un reprezentant.Ce-i drept si presedintele Frantei, Emanuel Macron, a lipsit de pe lista participantilor, acesta alegand, la fel ca si presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, sa mearga in Israel la a cincea editie a Forumului liderilor internationali dedicat Comemorarii Victimelor Holocaustului . Marea diferenta este caUrsula von der Leyen, David Sassoli si Printul Charles au reusit sa participe la ambele evenimente majore ale acestei saptamani, fiind prezenti atat la Davos, cat si, apoi, la Ierusalim.In timp ce premierul Romaniei, Ludovic Orban, a explicat public ca a ratat evenimentul pentru ca invitatia ar fi fost trimisa guvernului precedent , dupa care a fost prea tarziu sa mai finalizeze procedura, premierul Bugariei, Boiko Borisov, a profitat din plin de prezenta sa la eveniment pentru diverse intalniri la nivel inalt si pentru a sustine aderarea tarilor din Balcanii de Vest la Uniunea Europeana.Si mai trist este faptul ca a lipsi de la Forumul Economic Mondial este deja o traditie pentru Romania, ea nemafiind prezenta la Davos de peste un deceniu. O exceptie s-a inregistrat anul trecut, cand fostul vicepremier Ana Birchall a mers la Davos, in contextul in care Romania detinea presedintia rotativa a UE.Invitat desa ne explice si sa comenteze atitudinea Romaniei fata de acest club mondial elitist,a spus ca este vorba despre "o problema de mentalitate nationala" si a subliniat ca "noi nu ne ducem la Davos pentru caIn primul rand, pentru ca traim in globalizare si(chiar avem un grad sporit de interdependenta, asa cum spun toti teoreticienii), asa ca e deja o chestiune de cultura generala, de obligativitate minimala,. Mai ales daca esti o tara mica sau mijlocie si depinzi si mai mult de mediul relatiilor internationale. Tarile mari mai au capacitatea sa modeleze sistemul, au o rezilienta mai mare, darOr, in fiecare an sunt doua conferinte mari care spun lucrurilor pe nume in zona asta, internationala:-ul, care abordeaza problemele din punct de vedere economic, si-ul, care abordeaza problemele din punct de vedere al securitatii.Iar participarea la aceste conferinte este si mai importanta pentru noi decat pana acum, pentru ca suntem in pragul unor schimbari epocale in sistemul nostru international. Noi suntem martorii unor schimbari care se intampla o data la sute de ani in sistemul international, pe mai toate planurile importante - si geopolitic, si economic, si tehnologic.Iar schimbarea nu e obligatoriu sa fie in bine, ba dimpotriva, eu estimez ca sistemul international intra pe niste evolutii care noua incep sa ne fie din ce in ce mai defavorabile. Daca din '90 pana prin 2014, cand au luat rusii Crimeea, sistemul ne-a fost favorabil, din 2014 (chiar inainte, poate, din 2008 - razboiul din Georgia) incepem sa identificam si sa semnalizamOr, in momentul in care tu depinzi de sistemul international mai mult decat o tara mare, in momentul in care interdependenta s-a accentuat iar evolutiile sunt negative, cu atat mai mult ar trebui sa fii preocupat de ce se intampla in afara si care sunt implicatiile pentru tine. Si unde e mai bine sa intelegi lucrurile astea decat acolo, la un loc cu toti ceilalti experti si lideri mondiali, asa cum vin la Davos si la Munchen?Eu am mai spus: noi. Noi am minimalizat tot timpul Davos-ul, nu l-am tratat niciodata cu atentie.A fost la un pas sa mearga, cred ca prin 2010-2011, nu mai tin minte exact. Facusem rost de invitatie cu ajutorul ambasadorului nostru in Elvetia, presedintele confirmase participarea, numai ca dupa aceea s-a intamplat ceva grav in tara si a sacrificat prezenta la Davos. Iar din momentul acela, nu cred ca a mai existat vreun demers ca Romania sa participe, la nivel de premier sau presedinte.Dar trebuie spus ca Davos-ul nu e deschis doar pentru presedinti si premieri. Costa niste bani, e adevarat, dar. Insa trebuie sa te agiti pentru asta...Stiti cum e la reuniunile de tipul asta? Fiecare are clubul lui. Dincolo de reuniunile plenare, sefii, oficialii, se intalnesc intre ei, dar expertii se intalnesc si ei intre ei. Peste tot, ca sa te poti orienta un pic in zona tot mai complicata a politicii globale.Din cate stiu eu, aceea a fost o, pe baza unor relatii externe personale foarte bune, pe care stim ca le are, nu a fost expresia unei gandiri de stat.Tehnic este corect ce spune premierul Orban, dar asta(...) Aceasta neregasire a noastra in strainatate, acest sentiment de '' se simt.. Nu se discuta subiectul relatii internationale la televizor. Uitati-va la comisiile parlamentare, la programele partidelor - ignora complet politica externa ca si forta de securitate nationala. Noi nu ne ducem la Davos pentru ca un popor intreg, de fapt, inca nu intelege importanta relatiilor internationale.Pentru firme se plateste, pentru zona privata. Forumul de la Davos este si o afacere profitabila, sa ne intelegem, pentru marile companii exista niste costuri de participare, dar de mai multe feluri - au loc reuniuni pentru toata lumea, sunt si reuniuni mai inchise la care daca vrei sa ai acces, platesti. Dar pentru zona oficialilor, acolo lucrurile sunt mai simple, insa trebuie sa te agiti.Cred ca cel mai important lucru pentru liderii nostri este ca in acest felMai spun acest lucru, pe care Romania nu il pricepe: In urmatorii ani (nu multi!), noi va trebui sa luam niste decizii din care vom trai bine sau rau in urmatorii 30-40 de ani, pentru ca lumea se reasaza. E ca atunci cand toti fac dreapta sau stanga si esti si tu cu ei in coloana, asa ca trebuie sa te hotarasti: faci dreapta cu ei, faci stanga de capul tau...Repet, pe geopolitica, economie, tehnologie, noi suntem in pragul unor schimbari revolutionare, e clar, subiectul e discutat pe toate partile. Noi va trebui sa luam in perioada urmatoare decizii fundamentale de dezvoltare a acestei tari si de aparare a ei, plecand de la aceasta noua realitate globala. Iti trebuie cat mai multa informatie,, ai nevoie sa 'palpezi' atmosfera.Pe de alta parte, ganditi-va cat iti ia sa programezi vizite si intalniri cu tot felul de lideri pe care ii ai in agenda. La Davos sau la Munchen ii ai pe toti laolalta. In cateva zile de prezenta poti sa ai intalniri care altfel ti-ar lua luni de zile si te-ar costa o gramada de bani.Si apoi,etc. De exemplu, tocmai am citit o declaratie a presedintelui Serbiei preluata de Euronews . Sau, imi aduc aminte cand presedintele Basescu a vorbit la Munchen despre conflictele inghetate. Dupa un an rusii au luat Crimeea. Astfel de declaratii pot sa conteze: ''. Sunt diverse chestiuni care pot avea valoare in timp daca esti acolo, in rand cu ceilalti.Pentru premier, pentru presedinte, pentru ministrul de Externe sau al Apararii, chestiunea costurilor nu ar trebui sa conteze atat de mult,Catre noi toti. Aici nu e o problema de om sau de partid, e o problema de mentalitate nationala. Iar daca invitatia ar fi fost primita si acceptata, ar fi putut sa participe premierul Orban in locul premierului Dancila. Problema e ca n-a vrut Viorica Dancila sa mearga si atunci...Presedintele s-a dus la Ierusalim, la o intalnire la fel de importanta ( A cincea editie a Forumului liderilor internationali dedicat Comemorarii Victimelor Holocaustului, n.red.). Si eu cred ca pentru noi era mai important Ierusalimul decat Davosul pentru ca Romania a facut foarte multe in zona combaterii antisemitismului si, in plus, pentru ca avem o relatie speciala cu Israelul, care trebuie cultivata, pentru ca e o tara mult mai importanta pentru Romania decat in trecut. Daca eram la Cotroceni si eu il sfatuiam sa mearga la Ierusalim.. Avem si noi Camere de comert ...Ce ma sperie pe mine cu adevarat este ca desi lumea se schimba, si nu in bine pentru noi, repet, noi ignoram in continuare cu obstinenta zona asta externa. De parca am fi singuri pe lume.