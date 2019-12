Fiul disidentului Ursu i-a dat o scrisoare lui Iohannis: Eroii sunt ucisi in fiecare decembrie

Ziare.

Conform documentului, "pentru moartea a peste 1.200 de revolutionari care s-au jertfit pentru libertatea noastra, actul de acuzare din Dosarul Revolutiei a trimis in instanta doar trei vinovati. Teza principala a rechizitoriului este ca Securitatea ar fi fost "dezarmata" pe 22 decembrie, trecand instantaneu in subordinea Armatei"."In fapt, aceasta premisa este o deplorabila eroare juridica. Exista un numar coplesitor de probe si marturii, ignorate de procurorii militari, care dovedesc vinovatia Securitatii pentru crimele atat de dinainte de 22 decembrie cat si de dupa fuga dictatorului.Acest probator, pe care l-am descoperit sau cercetat in ultimii ani impreuna cu doi colaboratori (Roland Thomasson si Madalin Hodor) include dosare gasite recent la CNSAS, documente juridice din anchetele si procesele Revoltiei, declaratii si interviuri inedite cu martori; pe toate acestea le-am rezumat intr-un studiu publicat anul trecut si intr-o carte care apare in aceste zile", explica Andrei Ursu in documentul citat.De asemenea, fiul fostului disident anticomunist sutine ca "eroilor care au murit pentru noi in '89 nu li s-a facut dreptate. In acest fel, de 30 de ani, ei sunt, in fiecare decembrie, ucisi din nou"."Va rugam ca in continuare sa cereti desemnarea unui procuror general si a unui procuror sef al Sectiei Parchetelor Militare care sa aiba ca prioritate investigarea tuturor vinovatilor pentru crimele de la Revolutie, nu doar a decidentilor politici. Va rugam sa solicitati finalizarea cu celeritate a anchetelor clasate in dosarele existente, dar si deschiderea imperativa a altora, asa cum impune probatoriul existent, dupa cum a solicitat si Curtea Europeana a Drepturilor Omului in deciziile prin care statul roman a fost sanctionat.Va rugam sa sustineti aflarea adevarului cu privire atat la faptele infractionale in care au fost implicate cadre de securitate, armata si militie la Revolutie, cat si a tuturor crimelor sistemului represiv comunist de pana atunci", conform sursei mentionate. Klaus Iohannis este prezent, duminica seara, la marsul eroilor Revolutiei din 1989 . El a discutat cu mai multe persoane prezente la eveniment.