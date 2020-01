Focul de avertisment de la Iasi

Ziare.

Unii liberali spun ca au fost puse la cale de dusman, PSD si USR. Se poate sa fi fost si asemenea persoane prin multime. Dar dintr-un bun inceput, oamenii au venit la manifestatie cu solicitari clare, puse explicit pe pancarte: bani pentru dezvoltare si autostrada.Moldova a fost candva rosie, la ultimele alegeri n-a mai fost, dupa ce a trecut printr-un proces intens de depopulare din cauza saraciei. Din Moldova s-a plecat masiv in Europa Occidentala intr-un exod al foamei. Cei ramasi, in general cu rude si prieteni in straintate, au inteles exact care sunt mizele, care le sunt asteptarile punctuale.Oamenii aceia stiu exact de ce au refuzat PSD-ul la ultimele alegeri. Au invatat ca pomenile nu ii mai ajuta cu nimic, nu mai vor pestele gratis cat sa nu moara de foame, vor undita, sa se indestuleze.Si stiu ca nici aceasta undita nu vine ca o minune, ci este construita bucatica cu bucatica din kilometri de autostrada pe care sa vina investiile.Anul trecut, in plina guvernare Dancila, omul de afaceri Stefan Mandachi initia miscarea "Si eu", cu un urias impact la nivel national, in siajul careia s-au asezat imediat si presedintele Iohannis, si PNL. Chiar inainte de Ziua nationala, Klaus Iohannis promulga legea care pevedea construirea autostrazii Unirii.Spunea atunci:A fost votat masiv in Moldova.In urma cu cateva zile, Stefan Mandachi i-a scris premierului Orban:Pe 24 ianuarie, Stefan Mandachi a protestat langa singurul metru de autostrada din Moldova , cel construit de el. "M-am saturat de hore, discursuri si termene mincinoase", a spus el, in apluzele participantilor la protest.La inceputul lunii, ministrul Fondurilor Europene spunea ca Autostrada Unirii nu poate fi construita din fonduri europene in conditiile legislatiei actuale, care prevede un proiect in parteriat public privat (PPP). La Iasi, printre huiduieli, Ludovic Orban a promis ca se va renunta prin OUG la PPP si autostrada va putea fi finantata in exercitiul financiar multianual 2021-2027 al UE.Dar oamenii nu mai au rabadare pentru discutii sterile. La fel ca Stefan Mandachi, vor raspunsuri precise la intrebari precise generate de interese precise.Lumea l-a huiduit pe Klaus Iohannis cand a vorbit de anticipate nu pentru ca valideaza actuala configuratie, ci pentru ca invalideaza concentrarea guvernului exclusiv pe jocul politic. Ce castiga lumea din faptul ca PNL nu este interesat acum, explicit, decat sa enerveze PSD atat de tare incat sa-l scoata de la guvernare. Oamenii stiu ca asta inseamna un an pierdut pe care, si mai rau, il vor deconta in anii urmatori daca ne uitam la ritumul in care se indatoreaza guvernul.Eu cred ca oamenii mai degraba sunt dispusi sa admita ca nimic nu poate creste cu 40% intr-o economie care creste cu 4%, dar nu au niciun pic de intelegere pentru lipsa investitiilor in infrastructura, pentru ca de acolo stiu ca le vine bunastarea.Vremea discursurilor bombastice, a atacurilor politice clasice, a fentelor politice, a acuzatiilor reciproce, a invocarii mostenirii s-a cam dus. E vremea in care ori livrezi, ori pieri. Asta e focul de avertisment de la Iasi.