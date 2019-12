Generalul Daniel Petrescu a fost investit de Klaus Iohannis in functia de sef a Statului Major al Apararii (Video)

Ce asteptari are Iohannis

"Va revine responsabilitatea de a continua sa asigurati starea de pregatire a armatei pentru indeplinirea tuturor misiunilor", i-a transmis seful statului, care i-a mai cerut si sa se ocupe de conditiile de munca si de trai ale militarilor."Astazi, de Ziua Nationala a Romaniei, un moment cu o semnificatie profunda pentru Armata Romaniei, este cel mai potrivit prilej pentru investirea domnului general-locotenent Daniel Petrescu ca Sef al Statului Major al Apararii.Domnule ministru Nicolae Ciuca , va felicit pentru modul in care ati asigurat conducerea Statului Major al Apararii si pentru realizarile importante obtinute in cursul mandatului dumneavoastra!", a spus seful statului, in discursul rostit la cereonia de investire in functia a general-locotenentul Daniel Petrescu.Iohannis i-a transmis Sefului Statului Major al Apararii asteptarile pe care le are."Domnule general-locotenent Petrescu, preluati, astazi, mandatul de Sef al Statului Major al Apararii, institutie care exercita rolul de conducere a Armatei Romaniei, siViziunea strategica prospectiva este esentiala pentru a avea o structura de forte capabila sa indeplineasca intreaga gama de misiuni prevazute de Strategia Nationala de Aparare a Tarii si de Strategia Militara a Romaniei si in concordanta cu angajamentele asumate de Romania in cadrul NATO.", a mai spus Iohannis.Potrivit acestuia, "procentul de 2% din PIB alocat apararii trebuie sa asigure, de asemenea, o mai buna instruire pentru toate structurile armatei, precum si conditiile necesare derularii unor exercitii complexe, in concordanta cu realitatea mediului strategic de securitate "."Totodata, este necesar sa acordati atentie conditiilor de munca si de trai ale militarilor, cei care-si dedica viata slujirii Romaniei sub faldurile tricolorului nostru. Imi exprim convingerea, domnule general-locotenent Petrescu, ca veti actiona, in noua dumneavoastra calitate, pentru aprofundarea procesului de modernizare, dezvoltare si consolidare a Armatei Romaniei, pentru a genera un plus de valoare in indeplinirea tuturor misiunilor si sarcinilor.Va felicit pentru numirea in aceasta functie de mare raspundere si va doresc mult succes in activitate!", a incheiat seful statului.Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul privind numirea noului sef al Statului Major al Apararii. Mandatul general-locotenentului Daniel Petrescu incepe la 1 decembrie.