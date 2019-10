Generalul Nicolae Ciuca, propus la Ministerul Apararii, a fost trecut in rezerva

Ziare.

"Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat luni, 28 octombrie a.c., decretul privind trecerea in rezerva a domnului general - cu patru stele Ciuca Nicolae-Ionel din Ministerul Apararii Nationale", anunta Administratia Prezidentiala.Nominalizarea unui militar la Ministerul Apararii, in persoana lui Nicolae Ciuca, a fost criticata, insa Ciuca a anuntat inca de vineri ca va solicita trecerea in rezerva pentru a putea prelua portofoliul ministerial.De marti, incep audierile membrilor Guvernului Orban in comisiile parlamentare de specialitate, in 4 noiembrie fiind programat votul de investitura in plenul Camerelor reunite.