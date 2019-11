Guvernul de la Chisinau a picat. Reactii la cald de la Iohannis, Orban si Comisia Europeana

Orban urmareste cu ingrijorare

Reactia Comisiei Europene

Guvernul de la Chisinau a picat

Ziare.

com

Seful statului transmite ca Executivul condus de Maia Sandu a facut "progrese importante" in cele 5 luni de la preluarea mandatului, in special in lupta impotriva courptiei si asigurarea independentei Justitiei."Demersul initiat de Partidul Socialistilor din Republica Moldova (PSRM) de inlaturare a Guvernului Maia Sandu, intr-un moment esential pentru reforma Justitiei, este indreptat impotriva intereselor pe termen mediu si lung ale Republicii Moldova si ale cetatenilor sai.In cele cinci luni de la preluarea mandatului, Guvernul condus de Maia Sandu a facut progrese importante in implementarea reformelor necesare apropierii de Uniunea Europeana, in scopul promovarii valorilor democratiei si statului de drept, in lupta impotriva coruptiei si asigurarea independentei justitiei, precum si in domeniul economic si social, reforme menite sa asigure cresterea nivelului de prosperitate si securitate al cetatenilor Republicii Moldova.Totodata, Guvernul Maia Sandu a reusit sa restabileasca increderea partenerilor de dezvoltare, mai ales a Uniunii Europene, premisa esentiala pentru reluarea sprijinului politic si financiar international pentru Republica Moldova", a transmis Klaus Iohannis, potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale.Iohannis subliniaza ca, in perioada dinaintea motiunii de cenzura, Romania a facut un apel ferm catre fortele politice de la Chisinau pentru responsabilitate si depasirea impasului politic. In plus, mai precizeaza comunicatul, sprijinul Romaniei, inclusiv financiar, va fi strict conditionat de continuarea reformelor esentiale pentru dezvoltarea democratica a Republicii Moldova."Romania a exprimat ferm sprijinul pentru eforturile Guvernului de la Chisinau, in conditiile angajamentului clar si hotarat al coalitiei guvernamentale pentru parcursul european si pentru avansarea Parteneriatului Strategic bilateral pentru integrarea europeana a Republicii Moldova.In perioada premergatoare motiunii de cenzura, Romania a adresat direct, pe multiple canale, un apel ferm fortelor politice de la Chisinau pentru responsabilitate si depasirea impasului politic, incurajand identificarea unei solutii care sa asigure stabilitatea, sa continue reforma Justitiei si sa permita Guvernului sa mentina parcursul european.In contextul actual, sprijinul Romaniei, inclusiv financiar, va continua sa urmareasca cu prioritate interesele cetatenilor din Republica Moldova, realizarea proiectelor bilaterale strategice si va fi strict conditionat de continuarea reformelor esentiale pentru dezvoltarea democratica a Republicii Moldova si avansarea parcursului sau european", potrivit sursei citate.La randul sau, premierul Ludovic Orban a declarat ca urmareste cu ingrijorare ceea ce se intampla in Republica Moldova."Am luat act cu profunda ingrijorare de decizia parlamentului din Republica Moldova de a demite Guvernul. Guvernul condus de Maia Sandu a reprezentat o garantie a respectarii democratiei, a drepturilor si libertatilor cetatenilor si o garantie pentru procesul de integrare europeana.Decizia de a da jos Guvernul ridica extrem de multe semne de intrebare privind evolutia ulterioara a Republicii Moldova, iar in ceea ce ne priveste sigur ca o sa continuam orice program de sustinere a cetatenilor din Republica Moldova, dar daca nu vom avea garantia investirii unui guvern proeuropean, care sa reprezinte interesele cetatenilor, disponibilitatea noastra de cooperare cu un guvern care sa nu ofere aceste garantii va fi foarte mica.Atrag atentia initiatorilor motiunii ca au pornit pe un drum care nu duce spre o destinatie benefica pentru cetatenii Republicii Moldova si ca vom privi cu extrem de mare atentie orice pas care va fi facut in Republica Moldova", a declarat Orban, la finalul Biroului Executiv al PNL de marti.Si Comisia Europeana a reactionat la aceasta veste. Un purtator de cuvant al CE a precizat ca votul de neincredere primit de Executiv transmite semnale ingrijoratoare pentru procesul de reforma, iar necesitatea reformelor, in special in domeniul judiciar, nu a disparut odata cu acest vot."Votul de neincredere primit de Guvernul Republicii Moldova ca urmare a problemelor legate de procesul de selectie a procurorului general transmite semnale ingrijoratoare pentru procesul de reforma din tara. Coalitia a demarat o serie de initiative pentru indeplinirea angajamentelor-cheie asumate in luna iunie, in special in domeniile luptei impotriva coruptiei, independentei sistemului judiciar si a investigarii fraudelor bancare.Necesitatea unor astfel de reforme nu a disparut odata cu votul pentru caderea Guvernului", a declarat marti Maja Kocijancic, purtator de cuvant al CE pentru probleme de politica externa si de securitate, citata de News.ro.Guvernul Maia Sandu a picat, marti, in urma unei motiuni de cenzura depusa de socialisti si adoptata cu 63 de voturi.Sandu a reactionat imediat si a acuzat ca atat Guvernul, cat si cetatenii Republicii Moldova au fost tradati."Astazi a fost tradat nu doar un Guvern care apara interesele oamenilor, dar fiecare cetatean care isi punea sperantele ca in curand se va face dreptate si se va trai mai bine", a scris Sandu pe contul ei de Facebook.