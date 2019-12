Guvernul poate emite ordonante in vacanta. Iohannis a promulgat legea

Ziare.

com

Camera Deputatilor, for decizional in cazul acestei legi, a adoptat proiectul pe 18 decembrie , cu 288 de voturi "pentru" si 16 abtineri.Proiectul de lege stabileste urmatoarele domenii de reglementare pentru care se solicita abilitarea Guvernului de a emite ordonante pe perioada vacantei parlamentare: finante publice, economie, energie si mediu de afaceri, lucrari publice, dezvoltare si administratie, afaceri interne, transporturi, infrastructura si comunicatii, sanatate, cultura, fonduri europene, precum si prorogarea sau modificarea unor termene prevazute in acte normative cu putere de lege.Fata de proiectul initial a fost eliminata posibilitatea Guvernului de a da ordonante in privinta modificarii si completarii OUG 64/2007 privind datoria publica, a Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, a Legii concurentei nr. 21/1996.