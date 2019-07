In Palatul Parlamentului va fi amenajat Muzeul Ororilor Comunismului

Ziare.

Pe 26 iunie, Camera Deputatilor a adoptat, decizional, legea privind infiintarea Muzeului Ororilor Comunismului in Romania. Muzeul urmeaza sa aiba sediul intr-un spatiu "adecvat" din Palatul Parlamentului.Muzeul va prezenta "realitatile vietii social-economice si culturale" din perioada 1945-1989."Muzeul are ca obiectiv prezentarea realitatilor vietii social - economice si culturale din Romania in perioada 1945-1989, cu scopul informarii corecte a publicului asupra abuzurilor, crimelor, torturilor asupra oponentilor regimului comunist.Muzeul are ca scop colectarea, studierea, colectionarea, conservarea, etalarea si punerea in valoare a pieselor ce alcatuiesc patrimoniul muzeului. Patrimoniul Muzeului se contituie din colectii de piese si documente realizate in colaborare cu Institutul de Studiere a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc, precum si in colaborare cu alte institutii publice, din piese provenind din transferuri, donatii si achizitii, conform legii", prevede legea.Alte prevederi ale legii sunt:"Prezenta lege are ca obiect de reglementare infiintarea Muzeului Ororilor Comunismului in Romania, denumit in continuare Muzeul, institutie publica de importanta nationala, cu personalitate juridica, aflata in subordinea Ministerului Culturii si Identitatii Nationale.Muzeul are ca scop colectarea, studierea, colectionarea, conservarea, etalarea si punerea in valoare a pieselor ce alcatuiesc patrimoniul muzeului.Patrimoniul Muzeului se contituie din colectii de piese si documente realizate in colaborare cu Institutul de Studiere a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc, precum si in colaborare cu alte institutii publice, din piese provenind din transferuri, donatii si achizitii, conform legii.Activitatea Muzeului este finantata din subventii de la bugetul de stat, prin Ministerul Culturii, si din venituri proprii provenite din activitati specifice, donatii si sponsorizari".Totodata, "in termen de 120 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi Ministerul Culturii va elabora proiectul de Hotarare a Guvernului privind infiintarea Muzeului Ororilor Comunismului in Romania, ce va fi adoptata de Guvern si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I", mai arata actul normativ.