Inca o rafala de la Cotroceni: Parlamentul sa faca un buget credibil. Sa nu impovareze viitorul economic al romanilor

Iohannis retrimite Legea bugetului in Parlament

Acesta a reluat criticile aduse de nenumarate ori de catre presedinte si a precizat ca prognozele macroeconomice aflate la baza bugetului sunt exagerat de optimiste.Cosmin Marinescu a subliniat ca actuala forma a bugetului ridica semne de intrebare in ceea ce priveste anii urmatori."Forma actuala a bugetului ridica intrebari in privinta anilor urmatori. Parlamentul are datoria de a prezenta un buget care sa fie stabil si predictibil pentru anii care vor urma", a atras atentia consilierul prezidential.El a mai avertizat ca veniturile cuprinse in buget sunt supraevaluate, iar in ceea ce priveste cheltuielile asistam la subestimarea lor.- Solicitarea presedintelui Romaniei de reexaminare a proiectului de buget exprima preocuparea ca Romania sa beneficieze de un buget credibil, solid, sustenabil in planul finantelor publice, un buget care sa rezolve nu doar unele probleme curente, ci sa asigure Romaniei pentru urmatorii ani - predictibilitate si stabilitate economica.Prognozele anului 2019 sunt mult mai indepartate de un scenariu realist chiar decat cele aferente anului 2018.- Evolutiile din 2018 au confirmat ca prognozele organismelor internationale au fost mult mai aproape de realitate, in comparatie cu prognozele esuate ale Guvernului.- Pentru 2019,, in special in situatia in care importante economii partenere ale Romaniei resimt deja o incetinire economica.- Guvernul avea obligatia legala sa argumenteze, in Raportul care insoteste bugetul, diferentele semnificative fata de scenariul macrobugetar al Comisiei Europene, a carei prognoza pentru 2018 este in prezent de doar 3,8%.- Prognozele de crestere economica vehiculate in prezent sunt anterioare adoptarii OUG 114, ale carei masuri intempestive si hazardate afecteaza sustenabilitatea unor sectoare economice esentiale pentru Romania.- Evaluarile recente din partea unor agentii ne arata ca- Care sunt implicatiile?. Surse importante de cheltuieli sunt incerte, sunt lipsite de fundament.- In privinta veniturilor bugetare,, adica 1% din PIB, ceea ce reprezinta foarte mult in raport cu nivelul estimat al deficitului bugetar., fara sa fi fost prezentat un plan concret de masuri care sa arate cresterea eficientei in colectarea veniturilor. Conform documentelor Guvernului,In timp ce cresterea cheltuielilor bugetare este certa, pentru salarii, pentru pensii, aceste venituri sunt bazeaza pe promisiuni.- Merita invocata opinia Consiliului Fiscal, care arata ca veniturile din TVA sunt supraevaluate cu circa 5 miliarde lei. De asemenea, veniturile din accize sunt si acestea supraevaluate., sau chiar ajustari negative deliberate, asa cum s-ar putea sa stea lucrurile chiar in cazul pensiilor.- De exemplu, in proiectul de buget pus in dezbatere publica pe 31 ianuarie, cheltuielile cu pensiile din bugetul asigurarilor sociale de stat erau prevazute la 69,3 miliarde lei. Dupa doar o saptamana, in bugetul adoptat de Guvern in 8 februarie, cheltuielile cu pensiile au devenit 68,1 miliarde lei, deci cu 1,2 miliarde lei mai putin. Aceste prevederi au fost apoi votate in Parlament, pe 15 februarie.- Este deosebit de importanta clarificarea acestei situatii, care poate arata ca banii din buget nu asigura necesarul pentru plata tuturor pensiilor. Calculele ne arata cheltuieli cu pensiile subestimate cu circa 1,4 miliarde lei.- Solicitam astfel sa se clarifice aceste aspecte si sa existe asigurarea ca sumele destinate pensiilor vor fi incluse in buget integral, pentru intreg anul.- Exista si alte capitole de cheltuieli susceptibile de subestimare, cum ar fi, de exemplu, cheltuielile cu contributia Romaniei la bugetul Uniunii Europene- In privinta investitiilor, tocmai pentru ca bugetul anului 2019 a fost prezentat drept un buget al investitiilor, este elocventa reducerea cheltuielilor de capital din bugetele autoritatilor publice locale cu peste 1 miliard lei fata de executia anului anterior, ceea ce, evident, va afecta negativ proiectele de investitii ale autoritatilor locale.- Desi investitiile sunt putine, sunt si intarziate. Guvernul insusi a periclitat investitiile autoritatilor publice locale, prin intarzierea cu care a trimis bugetul in Parlament, intarziere de 3 luni de zile - 11 februarie 2019 fata de termenul legal de 15 noiembrie 2018., la limita necesarului de functionare, ceea ce ar putea afecta inclusiv sistemul de asistenta sociala descentralizat la nivelul autoritatilor publice locale.- Toate aceste elemente au fost surprinse in cererea de reexaminare, inclusiv cu trimitere la baza legala deficitara a acestei "descentralizari pe jumatate" - in sarcina bugetelor locale., cele cu privire la obiectivul bugetar pe termen mediu - celebrul MTO- dar si cele referitoare la masurile care se impun in cazul unor abateri temporare ale deficitului, asa cum este in prezent situatia Romaniei.- Marimea deficitului, de 2,76% din PIB, arata ca ajustarea fata de anul 2018 este practic inexistenta. Aceasta contravine recomandarii Consiliului Uniunii Europene din 27 noiembrie 2018, conform procedurii de deviatie semnificativa a deficitului bugetar, recomandare ce prevede o ajustare structurala de 1% din PIB in 2019.- In schimb, bugetul actual, prin legea plafoanelor, prevede ajustari structurale abia din 2021, ceea ce arata ca Guvernul, aflat in pana de solutii, isi tot amana angajamentele asumate.- Consideram ca Parlamentul are datoria de a oferi Romaniei un buget credibil, construit pe baze solide, bine fundamentat, care sa nu impovareze viitorul economic al romanilor, ci sa ofere garantii de stabilitate, predictibilitate si prosperitate pentru toti romanii, si in anii care vor urma.Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri, ca nu promulga Legea bugetului, dupa ce CCR a decis ca este constitutionala , si ca o retrimite in Parlament "Voi retrimite Parlamentului pentru corectura si imbunatatire Legea bugetului. Faceti un buget sanatos pentru Romania", a declarat seful statului.El a criticat din nou, in termeni duri, bugetul pe 2019, afirmand ca "este construit gresit, pe cifre false, impotriva tuturor obiectivelor majore ale romanilor. Pe scurt,".Seful statului a acuzat ca bugetul este gandit pentru a servi intereselor politice ale unui grup restrans si ii indeamna pe social-democrati sa plece de la guvernare daca nu sunt in stare sa guverneze pentru cetateni.PSD urmareste o agenda care nu are legatura nici cu Romania, nici cu situatia romanilor si nici cu dezvoltarea reala a tarii. (...)De ce albirea dosarelor liderilor PSD continua sa fie prioritatea zero, in locul construirii de autostrazi si spitale? Am afirmat si repet: Guvernarea PSD a esuat.", a mai spus Iohannis.