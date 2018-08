Intalnire surpriza Iohannis-Blaga-Orban la Cotroceni. Miza: Candidatura pentru al doilea mandat (Surse)

Ziare.

com

Intalnirea a avut loc departe de ochii presei, iar surse politice au declarat pentruca tema principala a fost aceea a sprijinului PNL pentru candidatura lui Klaus Iohannis la un al doilea mandat la Cotroceni.Totodata, s-a discutat despre unitatea in partid, in contextul unor disensiuni interne. La mijlocul lunii iulie, mai multi lideri din fostul PDL s-au intalnit cu Vasile Blaga , o reuniune la care Ludovic Orban nu a fost prezent.De altfel, la intalnirea cu presedintele Klaus Iohannis au participat doi liberali care provin din fostul PDL: Vasile Blaga, Gheorghe Flutur, dar si Alina Gorghiu, Cristian Busoi si Iulian Dumitrescu.Sursele politice au relatat ca presedintele a reiterat decizia unei noi candidaturi, pentru care ar avea nevoie de un partid puternic si stabil.Articolul 84 din Constitutie prevede ca, "in timpul mandatului, Presedintele Romaniei nu poate fi membru al unui partid", dar, cu ocazia avizului consultativ in privinta suspendarii presedintelui Basescu, in 2008, Curtea Constitutionala a precizat ca presedintelui "nu i se interzice sa pastreze legaturi cu partidul care l-a sustinut in alegeri sau cu alte partide politice".