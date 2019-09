Iohannis a ales o scoala premiata de Ambasada SUA pentru a deschide anul scolar

Ziare.

Scoala "Ferdinand I" este una dintre cele mai cautate din Capitala, fiind apreciata pentru clasele moderne si prietenoase, metodele revolutionare de predare si diversele activitati extrascolare, de la sport si arte martiale, la matematica interactiva, dans, teatru, gradinarit chiar in gradina scolii si chiar arhitectura.Despre activitatile din afara orelor, a vorbit intr-un interviu acordat Ziare.com directorul scolii prof. Violeta Dascalu. "Este un spatiu in care se deruleaza activitati in programul extrascolar, in weekend sau dupa ore, avem scoala de vara cam o luna, o luna si jumatate. Avem un spatiu destinat celor mai dezavantajati copii, de care se ocupa zilnic pana la ora 15 Fundatia Inocentii.Avem cursuri de programare, de invatare a matematicii cu ajutorul tabletelor si a tablei interactive. Avem un parteneriat cu o asociatie, SolMentis, care lucreaza cu copii care au deficit de atentie. Se numeste "sand work", lucreaza in nisip. Timp de o ora nu scot niciun cuvant, doar se joaca. Le place asa de mult, contactul cu nisipul ii linisteste", a declarat prof. Violeta Dascalu.Profesorul a precizat ca doar limba engleza si matematica interactiva sunt contracost, restul activitatilor fiind gratuite."Mai avem si cercetasii, initial vreo 7 copii, acum 75, lucreaza sambata de la 11 la 17 trei grupe pe trei niveluri de varsta. Sunt dansuri. Avem teatru cu voluntari de la UNATC, masteranzi care vin de doua ori pe saptamana pentru elevii din ciclul primar. Sunt vreo 40 de copii si am fost nevoiti sa facem doua grupe. Se joaca, dar jocul are o anumita tema care vizeaza dezvoltarea unui copil, are reguli, vizeaza colaborarea, ascultarea, dictia, memorarea, pozitia corpului. Este dezvoltare personala", a mai spus profesorul, care in 2017 a primit din partea Ambasadei SUA la Bucuresti premiul "Femei Curajoase" 2017.Aceasta scoala face parte din Proiectul INSCHOOL - Inclusive Schools: Making a Difference For Roma Children- initiat de Consiliul Europei, cu sprijinul Uniunii Europene si este scoala suport pentru alte scoli din Romania.