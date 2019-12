Iohannis a anuntat lista cu persoanele condamnate penal care raman fara decoratii

Adrian Nastase,

Bucur Gheorghe,

Mitrea Miron Tudor,

Mucea Dorinel Mihai,

Mencinicopschi Gheorghe,

Cuteanu Emilian,

Severin Adrian,

Voiculescu Dan,

Mantog Ionel,

Muntean Mircia,

Anghel Gh. Cristian

Jianu Irina Paula.

Ziare.

com

Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, este vorba despre:"Astfel, in temeiul prevederilor art.100 din Constitutia Romaniei, republicata, ale art.17 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.11/1998 pentru reinstituirea Ordinului National 'Steaua Romaniei', aprobata prin Legea nr.77/1999, precum si ale art.51 lit. a din Legea nr.29/2000 privind sistemul national de decoratii al Romaniei, republicata, i-a fost retras:, conferit prin Decretul nr. 960 din 28 noiembrie 2002, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 865 din 29 noiembrie 2002, domnului, conferit prin Decretul nr.1099 din 10 decembrie 2004, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1178 din 13 decembrie 2004, domnului, conferit prin Decretul nr. 961 din 28 noiembrie 2002, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 865 din 29 noiembrie 2002, domnului, conferit prin Decretul nr.1095 din 10 decembrie 2004, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1177 din 13 decembrie 2004, domnului", se arata in comunicat.In acelasi timp, in temeiul prevederilor art.100 din Constitutia Romaniei, republicata, ale art. 51 lit. a din Legea nr.29/2000 privind sistemul national de decoratii al Romaniei, republicata, precum si ale Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 105/2000 privind reinstituirea Ordinului, Crucii si Medaliei Nationale "Serviciul Credincios", aprobata prin Legea nr. 543/2001, cu modificarile ulterioare, i-a fost retras:, conferit prin Decretul nr. 556 din 1 decembrie 2000, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 673 din 18 decembrie 2000, domnului, conferit prin Decretul nr. 1086 din 10 decembrie 2004, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1177 din 13 decembrie 2004, domnului, conferit prin Decretul nr. 630 din 5 iulie 2002, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 499 din 11 iulie 2002, domnului, conferit prin Decretul nr. 991 din 29 noiembrie 2002, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 911 din 14 decembrie 2002, domnului, conferit prin Decretul nr. 555 din 1 decembrie 2000, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 670 din 16 decembrie 2000, domnului"Totodata, in temeiul prevederilor art.100 din Constitutia Romaniei, republicata, ale art.51 lit. a din Legea nr.29/2000 privind sistemul national de decoratii al Romaniei, republicata, precum si ale Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.104/2000 privind reinstituirea Ordinului si Medaliei Nationale 'Pentru Merit', aprobata prin Legea nr.542/2001, cu modificarile ulterioare, i-a fost retras:, conferit prin Decretul nr.958 din 8 decembrie 2011, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 883 din 14 decembrie 2011, domnului, conferit prin Decretul nr. 1089 din 10 decembrie 2004, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1177 din 13 decembrie 2004, domnului, conferit prin Decretul nr. 1086 din 10 decembrie 2004, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1177 din 13 decembrie 2004, doamnei", se mai arata in comunicatul citat.Amintim ca presedintele Klaus Iohannis a anuntat inca de marti ca va retrage decoratiile tuturor persoanelor care au condamnari penale, inclusiv fostului premier Adrian Nastase."(...) am decis sa retrag toate decoratiile tuturor celor care au condamnari penale. Am demarat efectiv aceasta actiune si va fi finalizata in foarte scurt timp si veti primi exact lista decretelor prin care retrag aceste ordine", a declarat seful statului marti, intrebat daca s-a gandit sa retraga decoratiile lui Adrian Nastase.Intrebarea jurnalistilor a venit in contextul in care Adrian Nastase a fost invitat de Administratia Prezidentiala si a si participat la receptia de la Cotroceni organizata in acest an cu ocazia Zilei Nationale, prezenta lui la eveniment starnind rumoare in randul participantilor si in mass-media.Adrian Nastase a fost invitat la eveniment deoarece este din 2002 detinator al Ordinului National Steaua Romaniei in grad de Mare Cruce, cea mai inalta decoratie oferita de statul roman, iar legea 29/2000 prevede la art. 47 urmatoarele: "Cavalerii Mari Ofiteri, Mari Cruci si Colan ai Ordinului Steaua Romaniei si cavalerii Mari Cruci ai ordinelor Serviciul Credincios si Pentru Merit sunt invitati, prin grija Cancelariei Ordinelor, la receptiile oferite de Presedintele Romaniei cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei si a Anului Nou".