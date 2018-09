Iohannis a aprobat cererea de urmarire penala a fostului ministru Gabriel Sandu

Ziare.

Cererea a fost facuta "pentru faptele ce fac obiectul Dosarului penal nr. 476/P/2014 al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Nationala Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie, pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta prevazuta de art. 291 alin. (1) Cod penal raportat la art. 7 lit. a) din Legea nr. 78/2000 si a infractiunii de complicitate la abuz in serviciu prevazuta de art. 48 Cod penal raportat la art. 297 alin. (1) Cod penal cu referire la art. 309 Cod penal si art. 132din Legea nr. 78/2000, urmand a se proceda conform legii, avand in vedere solicitarea Procurorului General al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, in temeiul dispozitiilor art. 109 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata, ale Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministeriala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, luand in considerare si Decizia Curtii Constitutionale nr. 270/2008", conform unui comunicat al Administratiei Prezidentiale.Administratia Prezidentiala anunta ca Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a fost instiintat cu privire la formularea acestei cereri.Fostul ministru al Comunicatiilor Gabriel Sandu a fost condamnat in 2016 la trei ani de inchisoare, cu executare, in dosarul Microsoft. Acesta a facut in 2017 o cerere de liberare conditionata, dar i-a fost respinsa pe motiv ca faptele pentru care a fost condamnat sunt de o gravitate fara precedent, "aspect ce releva din partea detinutului un potential criminogen extrem de ridicat", dupa cum a motivat instanta.