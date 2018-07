Iohannis a atacat la CCR modificarile la Legea Curtii de Conturi

Ziare.

In primul rand, afirma seful statului, legea a fost dezbatuta si adoptata cu depasirea termenului constitutional de 60 de zile stabilit pentru prima Camera sesizata.Totodata, potrivit presedintelui Klaus Iohannis, "Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi a fost adoptata de Camera Deputatilor cu incalcarea prevederilor art. 75 alin. (2) coroborate cu cele ale art. 61 alin. (2) din Constitutie, respectiv a principiului bicameralismului"."In opinia noastra, principiul bicameralismului a fost incalcat si prin raportare la o alta perspectiva. Astfel, principiul bicameralismului a fost incalcat prin adoptarea legii de catre Camera decizionala intr-o forma substantial diferita fata de forma Camerei de reflectie, cu ignorarea criteriilor esentiale consacrate prin jurisprudenta constitutionala", se arata intr-un comunicat al Presedintiei remisDe asemenea, legea incalca mai multe articole din Constitutie, mai precizeaza Klaus Iohannis in sesizare.Amintim ca, desi UE ne-a atentionat ca ne va taia fondurile europene, daca va fi adoptat proiectul de lege prin care se limiteaza drastic atributiile Curtii de Conturi, Senatul a adoptat, la inceputul lunii iulie, in calitate de for decizional, legea pentru modificarea organizarii si functionarii Curtii de Conturi.Astfel, valoarea fondurilor UE pe care am putea sa le pierdem se ridica la 18 miliarde de euro, la care se adauga platile directe din agricultura.Potrivit noii legi, cele mai importante decizii ale Curtii de Conturi vor fi luate de acum inainte de presedintele institutiei, Mihai Busuioc, fost secretar general al Guvernului si un apropiat al liderului PSD, Liviu Dragnea.Astfel, el decide la ce institutii trimite inspectorii in control. Si tot prin mana lui vor trece rapoartele intocmite in urma verificarilor.Totodata, Curtea de Conturi nu va mai putea sa se pronunte asupra oportunitatii unor achizitii publice. De acest lucru se va ocupa Agentia Nationala pentru Achizitii Publice, aflata in subordinea Guvernului.Curtea de Conturi nu va mai putea recupera nici prejudiciile constatate, pentru ca potrivit noii legi nu va mai dispune acest lucru, ca pana acum, ci doar va face recomandari.I.O.