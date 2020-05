Iohannis a convocat o noua sedinta la Cotroceni pe tema COVID-19. Urmeaza declaratii

LIVE TEXT

In comunicatul Administratiei Prezidentiale se precizeaza ca la sedinta de azi au fost invitati premierul, Ministrul Afacerilor Interne,, ministrul Sanatatii,, ministrul Apararii Nationale,, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri,, ministrul Educatiei si Cercetarii,, si seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretar de stat in Ministerul Afacerilor Interne,La finalul intalnirii, presedintele Iohannis va sustine o declaratie de presa, care poate fi urmarita in directDe la inceputul pandemiei, presedintele Iohannis i-a convocat cel putin o data pe saptamana la Palatul Cotroceni pe cativa dintre membrii Guvernului, iar la finalul sedintelor a punctat principalele concluzii referitoare la evolutia situatiei COVID-19 in Romania.C.B.