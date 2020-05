Iohannis a convocat o noua sedinta la Cotroceni. E prima la care vine si Isarescu

Ziare.

La intalnirea ce va avea loc azi, incepand cu ora 12:00, vor participa premierul Ludovic Orban, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, si guvernatorul BNR, Mugur Isarescu.Seful statului organizeaza aproape zilnic sedinte cu membrii Guvernului pe tema masurilor de gestionare a epidemiei COVID-19.Este insa prima intalnire la care participa si guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei.Sedinta are loc dupa ce Comisia Europeana a publicat, joi, un raport care arata ca in Romania, PIB va scadea cu 6% in 2020 , urmand sa creasca cu 4,2% in anul 2021.Inflatia va atinge valoarea de 2,5% in cursul anului 2020, fiind urmata de un procent de 3,1% in 2021, in timp ce rata somajului va ajunge la 6,5% in 2020 si la 5,4% in 2021.Ministrul de Finante este insa optimist. El a declarat joi seara ca, desi economia va inregistra o scadere, aceasta va avea o revenire la fel de puternica "Scenariile arata si riscurile aferente. In spatiul public au fost vehiculate multe scenarii in ce priveste cresterea economica, deficitul european. Suntem de acord ca economia va avea o scadere, dar va avea o revenire la fel de puternica.Suntem atentionati ca o crestere brusca a cheltuielilor ar dezechilibra puternic si poate pe termen lung finantele Romaniei, de aceea suntem atenti. Vom face reevaluarea cheltuielilor bugetare la jumatatea anului cand vom avea o imagine corecta a administrarii banilor. Atunci vom lua decizia optima, vom lua cea mai buna decizie pentru cetateni si pentru finantele publice.Nu e vorba doar despre pensii, ci despre toate cheltuielile. Este foarte usor sa promiti pe hartie. Doar pentru pensii anul acesta inseamna un surplus de 10 miliarde de lei, anul viitor 30 miliarde. Vrem sa ne asiguram ca orice crestere facem, putem sa platim si anul viitor si peste un an si peste 2-3 ani", a mai spus Citu.