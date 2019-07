Iohannis a convocat o sedinta CSAT. Ultima reuniune a fost in decembrie

Ziare.

Reuniunea, care va fi condusa de presedintele Klaus Iohannis, va avea loc de la ora 13:00.Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, anuntase joi, in contextul discutiilor despre rectificarea bugetara, ca saptamana viitoare va avea loc o sedinta a CSAT.El sustinea ca nu mai este timp pentru ca rectificarea bugetara sa fie aprobata la 31 iulie, asa cum era planificat, astfel ca Executivul ar putea adopta acest proiect o saptamana mai tarziu."Mai sunt cateva lucruri de incheiat. Aprobarea ei in Guvern tine de pasul de trecut cu CSAT. Va fi saptamana viitoare CSAT, ceea ce inseamna ca rectificarea nu va avea loc la 31 iulie, pentru ca sunt mai multi pasi de parcurs: CSAT, Consiliul Fiscal, CES si atunci probabil ca 31 iulie nu mai ramane o data fezabila pentru rectificare. Poate urmatoarea saptamana", a declarat ministrul Finantelor, care a adaugat ca proiectul ar putea fi publicat spre dezbatere publica luni.Ultima sedinta a CSAT a avut loc in decembrie anul trecut.