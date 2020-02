Iohannis a decorat un deputat care a votat modificarile la Codul Penal si a mers cu Dragnea si Dancila in Israel

Scandalul mutarii ambasadei la Ierusalim

Potrivit documentului semnat de Iohannis, distinctia i-a fost acordata in semn de "inalta apreciere pentru contributia importanta avuta in privinta pastrarii memoriei victimelor Holocaustului, pentru initierea unor proiecte legislative axate pe prevenirea si combaterea antisemitismului, precum si pentru serviciile aduse tarii noastre in domeniul diplomatiei parlamentare".Insa activitatea deputatului Vexler nu s-a rezumat la actiunile mentionate de Administratia Prezidentiala, ci include si chestiuni de-a dreptul controversate. De exemplu, Silviu Vexler este unul dintre deputatii care au votat, in vara lui 2018, modificarile aduse de PSD si ALDE Codului Penal.De altfel, la acel moment membri marcanti ai Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania i-au cerut lui Aurel Veiner, presedintele Federatiei, sa se delimiteze in mod public de voturile acordate in mod repetat de Vexler cot la cot cu social-democratii."Printre cei care au votat alaturi de guvernanti (modificarile Codului Penal, n.red.) se numara si dl. Silviu Vexler, reprezentantul Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania. Nu este prima data cand optiunile dlui. Vexler coincid cu cele ale coaltiei de guvernamant.Va reamintesc ca la votul privind modificarile la Codul de Procedura Penala, din 19.6.2018, dl. Vexler a fost unul din cei 6 reprezentanti ai minoritatilor nationale care a votat in favoarea unor modificari indelung si vehement contestate.Suntem convinsi ca nu poate exista nici cea mai mica indoiala referitor la gravele prejudicii, interne si internationale, aduse comunitatii ca urmare a felului in care, prin votul reprezentantului lor in Parlament, evreii din Romania sunt si vor fi judecati pentru modul in care si-au servit tara.Fata de cele de mai sus, apreciem ca se impune o clarificare imediata a ratiunilor care conduc prestatia politica a dlui. deputat Silviu Vexler, pentru a elimina pe viitor orice posibile si neproductive confuzii intre interesele si pozitia personala a acestuia si cele ale Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania", aratau membrii comunitatii evreiesti din Romania, intr-o scrisoare adresata lui Aurel Veiner.Un alt mare scandal in care a fost implicat Vexler este chiar cel legat de mutarea ambasadei Romaniei la Ierusalim, fapt dorit si anuntat de Liviu Dragnea si Viorica Dancila, negociat si promis autoritatilor din Israel, peste capul lui Klaus Iohannis.In aprilie 2018 el a fost cel care a planificat si a si participat la una dintre vizitele in Israel ale lui Liviu Dragnea si Vioricai Dancila, vizita tinuta la secret pana in ultimul moment.Vizita respectiva a avut loc la nicio saptamana dupa ce Guvernul condus la acea vreme de Viorica Dancila adoptase un memorandum confidential referitor la mutarea ambasadei Romaniei la Ierusalim.Presa scria la acea vreme ca, deputatul Silviu Vexler, acum in varsta de 31 de ani, este si un apropiat al lui Liviu Dragnea, si i-a avut pe seful PSD si pe concubina sa, Irina, invitati la nunta. De asemenea, el a fost cununat de primarul Gabriela Firea.