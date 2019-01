Iohannis a depus o coroana la statuia lui Cuza. Palatul Cotroceni va fi iluminat tricolor

Ziare.

Seful statului a participat si la ceremonialul religios Te Deum, la Palatul Patriarhiei.In plus, cu prilejul Zilei Unirii Principatelor Romane, Administratia Prezidentiala ilumineaza Palatul Cotroceni in culorile drapelului, joi seara, incepand cu ora 17:00, anunta Presedintia intr-un mesaj remisLa ceremonia de dimineata de la statuia lui Cuza, au fost depuse coroane si in numele Senatului, Camerei Deputatilor si Primariei Bucuresti, insa nici Calin Popescu Tariceanu, nici Liviu Dragnea (sefii Parlamentului) si nici Gabriela Firea (edilul Capitalei) nu au fost prezenti.In schimb, a fost acolo patriarhul Daniel, care a depus la randul sau o coroana din partea BOR la statuia domnitorului responsabil de Mica Unire.Amintim ca Iohannis a fost ieri seara si la Iasi pentru ceremonii dedicate aniversarii a 160 de ani de la Unirea Principatelor, ocazie cu care a sustinut un discurs cu atacuri la actuala clasa politica.B.B.