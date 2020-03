Iohannis a plantat un stejar, flancat de premierii Orban si Citu. Ministrul Alexe i-a dat un tablou (Galerie foto&Video)

Foto: Realitatea Plus TV

La eveniment au fost prezenti si premierii interimar si desemnat, Ludovic Orban si Florin Citu, ministrul Mediului, Costel Alexe, si Ionel Danca, seful Cancelariei premierului.Costel Alexe a declarat ca aceasta zi nu este importanta numai pentru Ministerul Mediului si pentru romani, ci si pentru padurile Romaniei."Suntem astazi la inceputul unei ample campanii de impadurire, cea mai mare din ultimul deceniu. O campanie care se va finaliza cu suprafete mult mai mari de paduri pentru tara noastra. Sper ca impreuna cu institutiile statului si romanii de buna credinta sa reusim sa impadurim o padure cat o tara", sustine Alexe.El a precizat ca in acest an 53 de milioane de puieti vor ajunge in 13.000 de santiere si vor exista si 2.500 de paduri "care vor pleca de la zero".La randul sau, premierul interimar Ludovic Orban a subliniat ca este importanta implicarea fiecarui roman pentru aceasta cauza."Codru-i frate cu romanul, zice o veche vorba. Sa aratam ca si romanul e frate cu codrul, sa refacem padurile Romaniei peste tot unde este nevoie, peste tot unde exista risc de afectare a mediului, a solului, a aerului, astfel incat sa asiguram un viitor cert pentru copiii nostri, nepotii nostri (...) Nu este suficient ca doar noi sa ne implicam in campanie.Prezenta noastra este un semnal clar de implicare: fiecare roman care are constiinta si tine la o tara frumoasa, o tara cu padure cat mai dezvoltata, sa puna umarul la aceasta campanie si sa contribuie pentru ca o suprafata cat mai mare a Romaniei sa fie impadurita", a declarat liderul PNL.Presedintele Klaus Iohannis, care a plantat primul stejar din aceasta camapanie, a vorbit despre "aurul verde" al tarii noastre."Pentru mine, personal, este mare bucurie ca putem sa incepem azi aceasta campanie de replantare, o campanie ampla, care cu siguranta va lasa urme profunde, pozitive de aceasta data. Padurile sunt aurul verde al Romaniei si acest aur trebuie protejat si inmultit, avem inca paduri care sunt foarte valoroase, avem paduri care pot fi exploatate, dar daca ne uitam in jur, aici unde suntem azi, este ca sa zicem asa un rest din ce pe vremuri se numea Codrii Vlasiei, care au fost codrii care s-au intins cat puteai sa vezi cu ochii.Azi avem doar cateva zone mici care mai sunt padure si cred ca, in acest context, pot sa zic cateva lucruri foarte clare: padurea trebuie protejata", a spus seful statului.De asemenea, el a evocat taierile ilegale si a acuzat ca instrumentele de protejare a padurilor au fost prost aplicate in trecut de guvernele PSD."Este inadmisibl ca in secolul 21 sa mai avem taieri ilegale masive si il rog pe dl prim-ministru si membrii Guvernului sa gaseasca noi instrumente pentru a proteja padurile Romaniei, instrumentele care au fost create pe vremea Guvernului dinainte si cam multa vreme s-a ocuapt PSD-ul de acest lucru, acele instrumente s-au dovedit insuficiente si insuficient de bine aplicate.Este nevoie de protectie, este nevoie acolo unde sunt paduri care au fost gandite pentru exploatare sa se exploateze, dar in mod organizat si legal", a mai afirmat Iohannis.In plus, presedintele a vorbit si despre zonele protejate din tara."O padure aparte sau un set de paduri aparte sunt zonele protejate. Romania se numara printre foarte putinele tari care mai are paduri virgine, care obligatoriu trebuie pastrate, protejate.Si mai exista o categorie foarte importanta: acelea pe care vom incepe acum sa le plantam. Este nevoie de mai multa padure in Romania. Avem probleme de mediu, stiti foarte bine ca in ultimele zile s-a discutat foarte mult despre poluarea puternica (sic!) care se poate constata peste tot in Romania.Se stie ca padurile nu sunt bune doar pentru a te plimba in ele sau pentru a da lemn. Este sunt foarte importante pentru a da aer curat, padurile curata aerul, padurile contribuie la un mediu mai sanatos, mai curat", a mai explicat seful statului.Iohannis considera ca oamenii trebuie sa fie constienti si de problema climei: "Este una cat se poate de serioasa. Incalzirea globala este un fapt si pentru noi si poate fi unul negativ, mai ales in sudul tarii unde e pericol sa se formeze zone desertice, ori asta noi nu vrem. Toate studiile din ultima vreme au dovedit ca cea mai eficienta masura impotriva incalzirii climatice este plantarea de paduri".Totodata, Iohannis a mai spus ca nu e suficienta doar plantarea de copaci, ci cresterea suprafetei impadurite a Romaniei: "Aceasta campanie este un foarte bun inceput si sper sa ajungem sa avem o extindere semnificativa a zonelor impadurite din Romania".Dupa ce si-a sustinut discursul, Iohannis a plantat primul stejar, fiind urmat de premierul interimar Ludovic Orban.Ministrul Costel Alexe i-a inmanat apoi un tablou cu stejarul respectiv, unde a trecut si coordonatele GPS, astfel incat presedintele "sa poata vizita stejarul peste cativa ani" si "sa vada cat a crescut".