Iohannis a primit prestigiosul premiu Coudenhove-Kalergi. Donald Tusk: Iohannis are acelasi efect ca muzica ce imblanzeste bestia! (Video)

Foto: captura video Facebook/Calea Europeana

Ziare.

com

Premiul a fost acordat de Alteta Sa Serenisima, Printul Nikolaus von Liechtenstein, presedintele Societatii Europene Coudenhove-Kalergi.La ceremonia de decernare a prestigiosului premiu a participat si presedintele PPE, Donald Tusk, care a sustinut discursul de laudatio.El a fost introdus ca "un prieten al Romaniei"."In vremurile de azi, pline de haos si narative conflictuale, intr-o era a informatiei si dezinformarii, in care oamenii sunt atacati de pretutindeni, pare ca nu mai exista intelesuri si sensuri profunde.Asa ca dati-mi voie sa evoc cateva imagini cu eroul ceremoniei de astazi. Il stiti foarte bine, nu este nevoie sa amintesc nimanui din Romania de el, desi este modest si nu ii place sa vorbeasca despre el: Klaus Iohannis.Imaginea numarul 1: Suntem toti liderii europeni la un summit informal, la Sibiu. Klaus Iohannis propune sa iesim in fata oamenilor, care s-au adunat in Piata Mare. Vad sute de maini ridicate spre noi, toata lumea vrea sa isi atinga presedintele, unii oameni sunt in lacrimi, altii ii striga numele, il imbratiseaza. Oameni simpli si frumosi, care au crezut in el si nu au fost dezamagiti. Este un politician care inspira incredere oamenilor. Este un semn al sperantei pentru ei. E ceva, nu?Klaus Iohannis este un politician exceptional. Oamenii il urmaresc chiar daca spune adevarul si nu manipuleaza din punct de vedere emotional. Poate acesta este si motivul pentru care il urmaresc: apara valorile respinse de multi politicieni si care astazi necesita curaj. A gasit cheia catre inimile oamenilor, necedand tentatiilor populismului.Imaginea numarul 2: Suntem la un summit al Consiliului European, avem dezbateri aprinse pe imigratie. Liderii europeni se cearta, iar eu incerc sa ii calmez fara succes. Asa ca, precum fac de obicei, ii dau cuvantul lui Klaus Iohannis: Vocea lui, vocea ratiunii. Presedintele Iohannis are acelasi efect precum muzica ce imblanzeste bestia. Este probabil cea mai rara si importanta calitate a unui politician proeminent: abilitatea de a restaura ordinea.Imaginea numarul 3: Vorbeam doar cu domnul Iohannis despre cine ar trebui sa preia fraiele Consiliului European. Discutia noastra a fost franca si discreta. Eram doar noi doi in birou. I-am spus, cu convingere, ca ar fi un presedinte foarte bun al Consiliului European. El a zambit cordial, mi-a multumit pentru propunere, iar dupa o perioada a adaugat: 'Stii, Donald, inca am lucruri de facut in Romania, asa ca, te rog, sa nu iei in considerare o candidatura a mea'. Apoi mi-a aratat poze de la protestele din Romania: 'Mii de romani care cred in ce cred si eu, politica nu trebuie sa fie murdara, oamenii care sunt la putere pot fi onesti, legea poate fi legea, politica nu este despre geografie, ci despre valori'".Apoi, fostul presedinte al Consiliului European a amintit de cartea presedintului "Pas cu pas", in care Iohannis povesteste ca are o tamplarie si scrie "Intotdeauna mi-a placut sa lucrez cu mainile. Pot sa repar orice din casa atunci cand este necesar".Totodata, Tusk a evocat si gradina cu trandafiri a sefului statului, de care are personal grija."Este greu sa gasesc o metafora mai buna - si tamplar, si gradinar -, dar tot ce au nevoie oamenii de la un lider este aici: rabdare, gentilete, atentie, abilitatea de a crea, o aptitudine de a rezolva probleme. Un lider bun contruieste, nu distruge. Este un visator, dar in acelasi timp e cu picioarele pe pamant. Stiu despre ce vorbesc, pentru ca tatal si bunicul meu au fost tamplari", a adaugat seful PPE.De asemenea, Tusk l-a citat pe Iohannis si din ultima sa carte, "EU.RO - un dialog deschis despre Europa"."Din ultima carte a lui Iohannis vreau sa citez ceva crucial, va zic cum e in romana (Donald Tusk, in romana - n.red.): 'Intr-o epoca a transformarilor alerte si a crizelor care testeaza sistemele politice, un lucru ramane cert: Europa politica nu poate exista fara Europa valorilor'.Draga domnule presedinte, stiu despre ce valori vorbesti. Amandoi credem in ele cu o putere egala: statul de drept, adevar si transparenta, presa libera si drepturile omului.Datorita oamenilor ca dvs. vom lua aceste valori - care par optionale pentru unii - si vom inainta spre viitor. Datorita oamenilor ca dvs. Europa va ramane un continent liber. Meritati pe deplin acest premiu", a mai spus Tusk.