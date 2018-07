Iohannis a promulgat modificarile la Legea pensiilor

Ce legi a mai promulgat Presedintele

Modificarile la legea privind sistemul unitar de pensii publice se refera la persoanele care au desfasurat activitate in locurile de munca incadrate in grupa I si/ sau grupa a II-a de munca.Astfel, dupa articolul 169 indice 1 se introduce un nou articol, articolul 169 indice 2, cu urmatorul cuprins:" (1) Pensionarii sistemului public de pensii carora li s-au aplicat prevederile art. 169 indice 1 beneficiaza de recalcularea pensiei cu utilizarea, la determinarea punctajului mediu anual, a stagiilor complete de cotizare avute in vedere, potrivit legii sau a unor hotarari judecatoresti, la stabilirea/ recalcularea pensiei aflata in plata sau, dupa caz, cuvenita la data de 31 decembrie 2015.(2) In situatia in care, in urma aplicarii prevederilor alin. (1), rezulta un punctaj mediu anual mai mic decat punctajul mediu anual aflat in plata, se mentine punctajul mediu anual si cuantumul aferent aflat in plata sau cuvenit la data recalcularii.(3) Recalcularea prevazuta la alin. (1) se efectueaza din oficiu, in termen de 12 luni, calculat de la data de 1 octombrie 2018.(4) Drepturile de pensie recalculate potrivit alin. (1) se cuvin de la data de 1 octombrie 2018"."Art. II (1) De prevederile art. 56 alin. (3) lit. b) si c) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza, din oficiu, si persoanele ale caror drepturi de pensie s-au deschis in perioada 1 ianuarie 2011 si data intrarii in vigoare a prezentei legi. (2) Drepturile de pensie recalculate conform alin. (1) se cuvin de la data de 1 octombrie 2018", mai prevede legea.Tot joi, seful statului a semnat decretul de promulgare a Legii privind unele masuri referitoare la sumele acordate reprezentand ajutoare de urgenta.Legea prevede exonerarea persoanelor care au beneficiat de ajutoare de urgenta, in temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, de la restituirea unor sume ca urmare a constatarii, de catre Curtea de Conturi sau alte institutii cu atributii de control, a inregistrarii unor prejudicii.Actul normativ promulgat prevede: "Se aproba exonerarea de la plata pentru sumele nerecuperate reprezentand ajutoare de urgenta si/ sau ajutoare acordate potrivit art. 1, pe care persoanele beneficiare trebuie sa le restituie unitatilor administrativ-teritoriale drept consecinta a constatarii unor prejudicii de catre Curtea de Conturi sau alte institutii cu atributii de control. Se exonereaza de la plata si obligatiile fiscale accesorii sumelor, consecinta a constatarii Curtii de Conturi sau a altor institutii cu atributii de control, a unor prejudicii. La data intrarii in vigoare a prezentei legi, inceteaza plata de catre aceste persoane a sumelor reprezentand ajutoare de urgenta si/ sau ajutoare pentru care Curtea de Conturi sau alte institutii cu atributii de control au constatat ca au fost acordate cu crearea de prejudicii, precum si orice forma de recuperare a acestora".Alte decrete semnate de presedintele Iohannis se refera la promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 298/2013 privind stabilirea unor masuri pentru protejarea patrimoniului Muzeului National Filatelic, a Legii privind modificarea alin. (2) al art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare.De asemenea, seful statului a semnat si decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier national, precum si cel referitor la promulgarea Legii privind transmiterea unor suprafete de fond forestier din grupa I functionala - vegetatia forestiera cu functii speciale de protectie din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva in domeniul public al unor unitati administrativ-teritoriale.