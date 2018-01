Iohannis a promulgat Legea prin care se infiinteaza Avocatul Copilului. Care sunt atributiile noi institutii

Ziare.

com

"Domeniul privind apararea, protectia si promovarea drepturilor copilului este coordonat de un adjunct al Avocatului Poporului, denumit in continuare Avocatul Copilului. Avocatul Copilului, sub coordonarea Avocatului Poporului, actioneaza in scopul promovarii si protejarii drepturilor copiilor in varsta de pana la 18 ani, sustine si incurajeaza respectarea si promovarea drepturilor copiilor", se arata in textul actului normativ.Senatul a adoptat Legea pentru modificarea si completarea legii privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului in 11 decembrie 2017, in calitate de for decizional."Pana acum, problematica drepturilor copilului era inclusa intr-un domeniu mai larg care viza copiii, familia, tinerii, pensionarii si persoanele cu handicap. Noua structura va putea primi si solutiona plangerile individuale facute de copii sau de reprezentanti ai acestora fata de institutii publice din domeniul sanatatii, educatiei si protectiei speciale a copilului. Ulterior, Avocatul Copilului va verifica institutiile publice reclamate", informa Guvernul pe 11 octombrie 2017.Avocatul Copilului va avea, printre altele, ca atributie si realizarea de studii si evaluari privind gradul in care autoritatile administratiei publice centrale sau locale, dar si specialistii sau persoanele fizice din Romania respecta, in fapt, drepturile copilului.Pentru functionarea Avocatului Copilului vor fi infiintate 18 noi posturi, incepand cu 1 ianuarie 2018, dintre care patru posturi in aparatul central al Avocatului Poporului si cate un post pentru fiecare birou teritorial. Persoanele respective vor instrumenta exclusiv dosarele si cazurile care vizeaza problematica drepturilor copilului.Citeste si: